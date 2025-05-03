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Общество

Международный день памяти жертв землетрясений утвердила Генассамблея ООН

Генассамблея ООН провозгласила 29 апреля Международным днем памяти жертв землетрясений. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

По ее данным, проект резолюции представлен Узбекистаном совместно с Чили и Филиппинами. Соавторами документа стали 83 государства, представляющие все регионы мира.

По словам постоянного представителя РУз при ООН Улугбека Лапасова, землетрясения являются одними из самых разрушительных, хотя и относительно редких, природных катастроф. Они ведут к большому числу человеческих жертв и могут подрывать социальное и экономическое развитие.

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В принятой резолюции предлагается всем государствам, организациям системы ООН и другим международным союзам сотрудничать в проведении международного дня, в том числе проводя мероприятия, информирующие население об опасности землетрясений и повышающие готовность к ним.

Провозглашение международного дня — это не просто попытка отдать дань памяти жертвам, но и призыв к действиям по снижению рисков, связанных с землетрясениями, отмечают в ООН.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328179/
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