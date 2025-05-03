80-летие Победы. В честь 9 Мая российские дипломаты взошли на пик Комсомолец

Дипломаты посольства России в Кыргызстане и сотрудники Русского дома в Бишкеке приняли участие в традиционной майской международной альпиниаде в Кыргызском государственном природном парке «Ала-Арча». Об этом сообщили в дипмиссии.

Фото посольства России в Кыргызстане

Отмечается, что мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Российские дипломаты достигли пика Комсомолец (4 тысячи 204 метра над уровнем моря) и развернули там Знамя Победы и логотип объявленного в Российской Федерации Года защитника Отечества», — проинформировали в посольстве.