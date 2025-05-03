Абитуриенты из Кыргызстана могут поступить в учебные заведения Японии

Посольство Японии в Кыргызской Республике объявило о начале приема заявок от абитуриентов на 2026 год.

По его данным, набор идет на программы Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии (MEXT): «Студент-бакалавр», «Студент технического колледжа», «Студент колледжа профессионального обучения». Заявки принимаются до 17.00 20 июня 2025 года.

До 13 июня принимают заявки для участия в программе MEXT «Стажер-исследователь». Это направление дает возможность пройти обучение и проводить исследовательскую деятельность в высших учебных заведениях Японии.

Документы необходимо принести в отдел культуры и информации посольства Японии (адрес: улица Ташкентская, 35/1). Заявки, поданные с опозданием, рассматриваться не будут.

Подробная информация, а также инструкции и формы заявок доступны на официальном сайте посольства.