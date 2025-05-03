В Минске почтили память кыргызстанцев, погибших в Великой Отечественной войне

В Минске у памятника Герою Советского Союза Жумашу Асаналиеву прошел митинг-реквием в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в память о кыргызстанцах, воевавших за освобождение Беларуси. Об этом сообщает МИД.

Фото пресс-службы МИД

Акция организована посольством КР и администрацией Октябрьского района города. В мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел Беларуси, главы и сотрудники дипломатических миссий стран — участниц СНГ, представители Исполнительного комитета СНГ и Суда ЕАЭС, кыргызстанцы, проживающие в Минске, представители общественных организаций.

Посол Эрбол Султанбаев отметил вклад воинов-кыргызстанцев в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и выразил признательность всему белорусскому народу за сохранение памяти о тяжелых годах войны и общей Победе.

Присутствующие возложили цветы к памятнику Жумашу Асаналиеву.

Жумаш Асаналиев — пулеметчик 199-го гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, Герой Советского Союза, гвардии ефрейтор.

В Красную армию призван в 1942 году, также участвовал в битве под Курском.

24 июня 1944-го одним из первых переправился с пулеметом через реку Западную Двину у деревни Лабейки Витебской области. В ходе боя тяжело ранен командир пулеметного расчета, Жумаш Асаналиев заменил его. Разрывом вражеской мины бойцы расчета выведены из строя. Оставшись один, кыргызстанец продолжал вести бой. Подпустив на близкое расстояние контратакующих гитлеровцев, он расстреливал их в упор. Когда кончились боеприпасы, в ход пошли гранаты. Не желая сдаваться в плен, последней гранатой взорвал себя и окруживших его фашистов.