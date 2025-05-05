6 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Осмонкула, Баетова, Жумабека, переулки Аламединский, Урожайный.
2Чуйская область
- 9.00-18.00 — село Люксембург (улица Тельмана);
- 9.00-17.00 — села Крупское (улица Мира), Беловодское (улица Маркса), Сретенка (улицы Центральная, Калинина, Восточная), Чалдовар (улица Навои), Арал (улица Картамбаева), Джаны-Джер (улица МТФ-2А), Тегирменти (ущелье Кок-Булак), Чым-Коргон (улица Казакбаева).