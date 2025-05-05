6 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.30 — отрезки улиц Осмонкула, Баетова, Жумабека, переулки Аламединский, Урожайный.

2 Чуйская область Чуйская область