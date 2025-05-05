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Общество

6 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Осмонкула, Баетова, Жумабека, переулки Аламединский, Урожайный.
2
Чуйская область
  • 9.00-18.00 — село Люксембург (улица Тельмана);
  • 9.00-17.00 — села Крупское (улица Мира), Беловодское (улица Маркса), Сретенка (улицы Центральная, Калинина, Восточная), Чалдовар (улица Навои), Арал (улица Картамбаева), Джаны-Джер (улица МТФ-2А), Тегирменти (ущелье Кок-Булак), Чым-Коргон (улица Казакбаева).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328150/
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