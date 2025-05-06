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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 6 мая 1938 года

Самым теплым в Бишкеке (тогда Фрунзе) было 6 мая 1938 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +32 градуса.

Самым холодным — 6 мая 1941-го, когда температура составила +2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры мая для столицы составляет 17,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был май 2001 года со среднемесячной температурой +21 градус.

Самым холодным — май 1960-го со средней температурой +13,4 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 6 мая в столице будет ясно. Днем воздух прогреется до +29 градусов, а ночью — до +16 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328129/
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