Афиша Бишкека на неделю: выставки, праздничные концерты и премьера спектакля

6-8 мая. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 апреля — 11 мая. Выставка Халиды Шимовой

Представлено около 40 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).



«Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00.

29 апреля — 13 мая. Республиканская весенняя выставка Союза художников

Представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство как опытных мастеров, так и молодых художников из всех регионов республики. Среди них есть и работы, посвященные подвигу наших земляков на фронте и в тылу в годы войны, огромному вкладу жителей Киргизской ССР в дело общей Победы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

7 мая. Бенефис Михаила Калюжного

Этот вечер станет настоящим праздником для всех поклонников его творчества. Зрителей ждут яркая и насыщенная программа, включающая в себя лучшие номера из спектаклей с участием Михаила Калюжного, а также специальные сюрпризы и поздравления от коллег по сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

7 мая. Киноклуб

Состоится показ выдающегося антивоенного фильма «Великий диктатор» (1940) Чарли Чаплина. Его знаменитая финальная речь о свободе и человечности до сих пор трогает сердца зрителей.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 19.00.

7 мая. Концерт Viva la Musica

В программе арии и ансамбли из бессмертных опер, неаполитанские песни, романсы и другие жемчужины вокального репертуара. Исполняют Эльгиз Бейшенбаев, Полина Попикова, Атахан Айбек уулу в сопровождении струнного квартета и концертмейстера Анатолия Степанова.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

8 мая. Концерт «Кош жылдыз»

Творческая группа проекта «Кош жылдыз» представляет грандиозное телевизионное шоу-конкурс, где звезды сцены споют со своими матерями.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.00.

8-9 мая. Драма «Свидание с сыном»

Эта постановка — возможность для зрителей встретиться с глубокими темами, которые поднимает Чингиз Айтматов в своем творчестве: отношения отцов и детей, память о прошлом, ценность человеческой жизни и вечные вопросы морали.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

8 мая. Кинопремьеры

«Очи» (фэнтези). Девочка Юри родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких зверей, но самыми опасными считаются загадочные существа очи. Одни думают, что это лишь сказка для детей, другие считают их враждебными созданиями. Однажды Юри находит в лесу потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям.

«Астрал. Мертвое сердце» (ужасы). Старшеклассница Со-ми умирает во время экзорцизма. У девочки было больное сердце, и безутешный отец — успешный кардиохирург — не может простить себе, что собственными руками пересадил дочери сердце, от которого началась ее одержимость. Семья готовится к трехдневному обряду похорон, а отец начинает слышать, как Со-ми просит спасти ее.

«Кукла. Реинкарнация» (ужасы). После смерти 11-летнего сына эксперт по робототехнике создает аниматронную куклу по имени Робин, которая невероятно похожа на его умершего ребенка. Мужчине кажется, что он наконец нашел того, кто составит ему компанию в большом особняке. Однако серия ужасающих событий показывает, что у Робина есть свои собственные намерения, о которых его хозяин даже не догадывается.

9 мая. Праздничный концерт

В программе концерта любимые песни военных лет, выступления талантливых артистов и творческих коллективов города.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

9 мая. Празднование Дня Победы

В Бишкеке пройдут праздничные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На площади Победы пройдет митинг-реквием, а от Южных ворот стартует акция «Бессмертный полк — Кыргызстан».

9 мая. Праздничный концерт

Под открытым небом прозвучат всеми любимые мелодии о Победе в исполнении артистов Театра оперы и балета. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00. 9 мая. Поэтическая драма «Эсимде» Спектакль по повести Чингиза Айтматова «Материнское поле». Исповедь женщины Толгонай перед людьми и миром. Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

9 мая. Спектакль «Қонаев»

Театр ARTиШОК (Казахстан) после долгого перерыва возвращается в Бишкек. История разворачивается в бывшем городе Капчагае, спутнике Алматы, известном как казахстанский Лас-Вегас.

ololoYurt, 19.00.