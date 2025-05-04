Неделя-24. В Кыргызстане подорожало электричество, и дело Султанбая Айжигитова

Кыргызстанцы продолжают отдыхать — в республике впервые в этом году майские каникулы, которые начались 1 мая и завершатся только 12-го числа. За это время уже отпраздновали День труда — 1 мая, а впереди еще День Конституции (5 мая) и День Победы (9 мая). В Бишкеке в честь 80-летия победы над нацистской Германией пройдет военный парад.

В Кыргызстане с 1 мая 2025 года подорожало элекричество: для населения, потребляющего до 700 киловатт-часов в месяц, стоимость 1 киловатт-часа составит 1 сом 37 тыйынов (ранее — 1 сом 11 тыйынов);

за каждый киловатт сверх 700 киловатт-часов придется платить 2 сома 60 тыйынов (ранее — 2 сома 39 тыйынов);

для социальных и религиозных учреждений, таких как школы, детские сады и мечети, установлен единый тариф — 2 сома 62 тыйына за 1 киловатт-час.

Бывшему депутату парламента Султанбаю Айжигитову и его супруге предъявили обвинение. Как отмечается, уголовное дело возбудили по факту того, что экс-нардеп после избрания в 2021 году в Жогорку Кенеш, «пользуясь привилегиями в виде служебного жилья и других преимуществ, для личной выгоды в начале 2022-го организовал незаконное трудоустройство супруги Гульшат Жолдошовой своей помощницей в аппарат парламента», заявили в ГКНБ.

Действующее законодательство запрещает супругам находиться на службе, связанной с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью, а Кодекс этики депутата парламента не позволяет продвигать интересы и вопросы трудоустройства своих близких родственников на должности в аппарате Жогорку Кенеша.

С февраля 2022 года по апрель 2025-го Гульшат Жолдошова незаконно получила из бюджета страны более 3,2 миллиона сомов в виде заработной платы, премий, отпускных и иных выплат, считают в ГКНБ.



появились фотографии, на которых бывший депутат парламента Султанбай Айжигитов лежит на больничной койке: у него гематомы на руках и рассечена бровь. На опубликованных снимках также видны синяки на обеих руках его супруги Гульшат Жолдошовой. Источник в силовых структурах сообщил 24.kg, что телесные повреждения у пары появились в результате оказанного сотрудникам ГКНБ сопротивления во время принудительного привода на допрос. Тогда оперативникам пришлось вести их под руки силой.

Рассечение брови у Султанбая Айжигитова, по информации собеседника, возникло во время судебного заседания по избранию меры пресечения: экс-депутат якобы попытался инсценировать обморок и при падении ударился о стол.

Первомайский районный суд избрал меру пресечения супругам в виде домашнего ареста до 2 июля.

Фото пресс-службы постпредства Баткенской области. Стартовали работы по установке заграждений на кыргызско-таджикской границе

В Бишкеке после ремонта открыли для движения транспорта некоторые улицы — участок бульвара Молодой Гвардии, расположенный между улицей Боконбаева и проспектом Чуй с западной стороны. Завершены основные работы и на смежном участке от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу, где в настоящее время уложили первый слой асфальтобетонного покрытия. Одновременно с этим открывается улица Медерова на отрезке от улицы 7 Апреля до улицы Маркса.

В Баткенской области, в районе Кошмоло айыльного аймака Торт-Гул, начались работы по установке заграждений на кыргызско-таджикской государственной границе. Церемония старта работ прошла на стыке границ Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. На первом этапе запланировано установление заграждения из колючей проволоки на участке протяженностью 420 километров. Работы, как ожидается, завершат до конца этого года. Ранее завершилась делимитация кыргызско-таджикской границы. 13 марта 2025-го в Бишкеке президенты двух стран подписали соглашение.

Из-за осложнений, вызванных корью, в Кыргызстане с начала года скончались девять детей. По словам представителей Министерства здравоохранения, у пациентов был разный прививочный статус. У кого-то еще не подошел прививочный возраст, а некоторые получили вакцину однократно. По данным Республиканского центра иммунопрофилактики на 8 апреля 2025-го, в стране зарегистрировано 5 тысяч 168 случаев кори, больше половины из них — в столице.

Фото Национального банка. Монета «80 лет Великой Победе»

Национальный банк ввел в обращение

новую серебряную коллекционную монету

«80 лет Великой Победе». Она выпущена в серии «Исторические события» и посвящена празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Монета имеет номинал 10 сомов и вес 28,28 грамма. Всего отчеканили 800 штук.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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