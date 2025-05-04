Неделя-24. В Кыргызстане подорожало электричество, и дело Султанбая Айжигитова

Кыргызстанцы продолжают отдыхать — в республике впервые в этом году майские каникулы, которые начались 1 мая и завершатся только 12-го числа. За это время уже отпраздновали День труда — 1 мая, а впереди еще День Конституции (5 мая) и День Победы (9 мая). В Бишкеке в честь 80-летия победы над нацистской Германией пройдет военный парад.
В Кыргызстане с 1 мая 2025 года подорожало элекричество:
-
для населения, потребляющего до 700 киловатт-часов в месяц, стоимость 1 киловатт-часа составит 1 сом 37 тыйынов (ранее — 1 сом 11 тыйынов);
-
за каждый киловатт сверх 700 киловатт-часов придется платить 2 сома 60 тыйынов (ранее — 2 сома 39 тыйынов);
-
для социальных и религиозных учреждений, таких как школы, детские сады и мечети, установлен единый тариф — 2 сома 62 тыйына за 1 киловатт-час.
Бывшему депутату парламента Султанбаю Айжигитову и его супруге предъявили обвинение. Как отмечается, уголовное дело возбудили по факту того, что экс-нардеп после избрания в 2021 году в Жогорку Кенеш, «пользуясь привилегиями в виде служебного жилья и других преимуществ, для личной выгоды в начале 2022-го организовал незаконное трудоустройство супруги Гульшат Жолдошовой своей помощницей в аппарат парламента», заявили в ГКНБ.
Действующее законодательство запрещает супругам находиться на службе, связанной с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью, а Кодекс этики депутата парламента не позволяет продвигать интересы и вопросы трудоустройства своих близких родственников на должности в аппарате Жогорку Кенеша.
С февраля 2022 года по апрель 2025-го Гульшат Жолдошова незаконно получила из бюджета страны более 3,2 миллиона сомов в виде заработной платы, премий, отпускных и иных выплат, считают в ГКНБ.
В социальных сетях появились фотографии, на которых бывший депутат парламента Султанбай Айжигитов лежит на больничной койке: у него гематомы на руках и рассечена бровь. На опубликованных снимках также видны синяки на обеих руках его супруги Гульшат Жолдошовой. Источник в силовых структурах сообщил 24.kg, что телесные повреждения у пары появились в результате оказанного сотрудникам ГКНБ сопротивления во время принудительного привода на допрос. Тогда оперативникам пришлось вести их под руки силой.
Рассечение брови у Султанбая Айжигитова, по информации собеседника, возникло во время судебного заседания по избранию меры пресечения: экс-депутат якобы попытался инсценировать обморок и при падении ударился о стол.
Первомайский районный суд избрал меру пресечения супругам в виде домашнего ареста до 2 июля.
-
В Бишкеке после ремонта открыли для движения транспорта некоторые улицы — участок бульвара Молодой Гвардии, расположенный между улицей Боконбаева и проспектом Чуй с западной стороны. Завершены основные работы и на смежном участке от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу, где в настоящее время уложили первый слой асфальтобетонного покрытия. Одновременно с этим открывается улица Медерова на отрезке от улицы 7 Апреля до улицы Маркса.
Из-за осложнений, вызванных корью, в Кыргызстане с начала года скончались девять детей. По словам представителей Министерства здравоохранения, у пациентов был разный прививочный статус. У кого-то еще не подошел прививочный возраст, а некоторые получили вакцину однократно. По данным Республиканского центра иммунопрофилактики на 8 апреля 2025-го, в стране зарегистрировано 5 тысяч 168 случаев кори, больше половины из них — в столице.Национальный банк ввел в обращение новую серебряную коллекционную монету «80 лет Великой Победе». Она выпущена в серии «Исторические события» и посвящена празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Монета имеет номинал 10 сомов и вес 28,28 грамма. Всего отчеканили 800 штук.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
День города: от средневекового Джуля до современного Бишкека
29 апреля день рождения Бишкека. Официальной датой основания города считается 1878 год, когда уездное правление из Токмака перевели в Пишпек. На самом деле история нашей столицы насчитывает много веков. Подробнее о том, как развивался город, в лонгриде 24.kg.
Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
Впереди лето, курортный сезон, вы хотите сбросить вес, но не знаете как. К процессу похудения каждая женщина подходит по-разному: садится на диету, ходит в спортивный зал, прибегает к употреблению различных таблеток, реклама которых обещает мгновенный сброс веса. Но после неправильного подхода к диете, тренировок интенсивностью раз в неделю стать стройнее не получается. Что может стать решением для людей, которые хотели бы сбросить лишний вес? 24.kg собрало десять самых часто задаваемых вопросов о похудении и вместе с нутрициологами ответило на них.
Не чувствуют заботу ни дома, ни в школе — соцработник о буллинге и рэкете
Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Споры вокруг вакцинации в Кыргызстане не прекращаются. Многие родители до сих пор отказываются прививать детей от различных заболеваний. Но, как показала последняя вспышка кори в республике, вакцинация помогла уберечь многих от этого тяжелого заболевания. Защищает она и от других серьезных болезней. В материале 24.kg — о том, когда и какие прививки надо делать детям и взрослым.
Прогнозирование оползней и селевых потоков в Кыргызстане остается вызовом
Весной проливные дожди в Кыргызстане нередко становятся причиной схода селей и оползней. Потенциально уязвимые участки в большинстве случаев уже известны, и местные органы власти получают информацию заблаговременно. Тем не менее точно определить время возникновения подобных природных явлений по-прежнему представляет сложность — это требует разветвленной и высокоточной сети наблюдений. Развитие такой инфраструктуры требует финансовых вложений, что создает определенные вызовы для государственного бюджета. Директор департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС Даурбек Сакыев рассказал 24.kg о проблеме подробнее.
Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Пособие «үй-бүлөгө көмөк» назначается детям до 16 лет из малообеспеченных семей, включая семьи трудовых мигрантов. Его размер — 1,2 тысячи сомов в месяц.
Майские праздники. Где можно отдохнуть за пределами Бишкека и сколько это стоит
Кыргызстанцев ждут продолжительные выходные — с 1 по 11 мая. Это отличный повод вырваться от городской суеты и немного выдохнуть. Редакция 24.kg собрала места, где можно провести выходные с пользой и набраться ярких впечатлений. Весенний Кыргызстан предлагает много интересных поездок — от экскурсий недалеко от Бишкека до конных прогулок в живописных ущельях.
Туры выходного дня. Куда отправиться в путешествие по Кыргызстану
Чтобы путешествовать, вовсе не обязательно выезжать за пределы страны. Увидеть красоту, открыть для себя что-то новое, развеяться и получить удовольствие можно и в Кыргызстане. Ведь летом в нашей республике можно любоваться не только Иссык-Кулем. Плюс это обычно одно-двухдневные выезды, что очень удобно и помогает с пользой провести выходные. Редакция 24.kg собрала список туристических маршрутов, куда можно поехать на выходные.
Майские каникулы. Как сходить в горы, чтобы не омрачить отдых
В майские праздники кыргызстанцы планируют поездки в горы, на природу, к различным водоемам. Спасатели предупреждают: даже на отдыхе нужно обязательно помнить о правилах безопасности. Корреспондент 24.kg выслушала советы специалистов Центра подготовки и переподготовки при МЧС.
Выезд на природу. Медики рассказали, что должно быть в походной аптечке
Приближается период походов на природу, поэтому важно иметь с собой минимальный набор походной аптечки для контроля и симптоматической терапии наиболее частых проблем со здоровьем на отдыхе, в дороге. О том, что должно быть в походной аптечке, рассказали врачи скорой помощи.
День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
Не только День труда. Что еще отмечают 1 мая? Тест
В Кыргызстане отметили международный праздник — День труда. Первый раз в стране его отметили в 1919 году. Тогда он назывался День интернационала. Только в 1972-м в СССР его переименовали в День международной солидарности трудящихся. Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы и отмечался демонстрациями, но сегодня он лишен какой-либо политической идеи. Редакция 24.kg предлагает узнать, как много вы знаете о 1 мая и праздниках, которые отмечают в этот день.
Пять советов от финансового эксперта, как накопить на отдых
Длинные выходные. Как за праздники не остаться без штанов, но при этом отдохнуть
В мае у кыргызстанцев длинные выходные. Мы будем отдыхать с 1 по 11 мая включительно. С одной стороны, идея хорошая — можно съездить на природу, на шашлычки или даже устроить поездку за границу. Но мини-отпуск может сильно ударить по кошельку, и в итоге придется жить, что называется, на хлебе и воде весь оставшийся месяц. Если такая перспектива вас не радует, редакция 24.kg подготовила простые советы, как не потратить всю зарплату во время майских праздников и использовать выходные с пользой.
Утро в Бишкеке и ущелье Кожокелен. Фото и видео читателей 24.kg
Новое дело «Мосгаз», мультсериал и комедии. Что смотреть на этой неделе
На этой неделе (28 апреля — 4 мая) полюбившаяся многим франшиза «Мосгаз» предложит уже 11-й сезон сериала. У любителей мира «Ходячих мертвецов» также есть пополнение — второй сезон одного из спин-оффов с Ниганом в главной роли. В преддверии 9 Мая традиционно стартуют новые российские сериалы, посвященные Великой Отечественной войне.