12:39
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Общество

Совместную подготовку к 100-летию Чингиза Айтматова обсудили Кыргызстан и Россия

Совместную подготовку к 100-летию Чингиза Айтматова обсудили Кыргызстан и Россия. Об этом сообщили в МИД КР.

По данным ведомства, состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла КР Кубанычбека Боконтаева со специальным представителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Рассмотрены вопросы развития и укрепления двусторонних кыргызско-российских отношений в сфере культуры, обговорены реализуемые совместные культурные проекты и предстоящие мероприятия.

Кубанычбек Боконтаев отметил активное культурно-гуманитарное взаимодействие между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией в сфере культуры, образования и науки, выразил готовность к дальнейшему содействию содержательного наполнения культурно-гуманитарного аспекта двусторонних отношений.

Михаил Швыдкой подчеркнул важность развития культурных связей между двумя странами. Высоко оценил устойчивое развитие экономики Кыргызстана, положительные преобразования и изменения в стране.

Он предложил принятие необходимых мер по совместной подготовке проведения 100-летнего юбилея великого сына кыргызского народа, известного писателя современности Чингиза Айтматова.

Посол также выразил благодарность российской стороне за предоставление возможности кыргызским студентам обучаться в ведущих российских музыкально-театральных учреждениях образования, а также содействие в повышении квалификации профессорско-преподавательского состава театральных вузов Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328097/
просмотров: 404
Версия для печати
Материалы по теме
В Махачкале открыли бюст народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова
В Брюсселе обсудили вопросы подготовки к празднованию столетия Чингиза Айтматова
Первый документальный фильм для детей о Чингизе Айтматове представили в Бишкеке
Бюст Чингиза Айтматова установили в Пекинском университете
В Москве открылась выставка картин художников Кыргызстана и рисунков детей
Душа кыргызов. Бюст Чингиза Айтматова появится в Киеве
Анталийской библиотеке имени Чингиза Айтматова Кыргызстан передал книги писателя
В Бишкеке появилась восковая фигура Чингиза Айтматова и открылась выставка
Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
В Киеве прошел конкурс детских рисунков по произведениям Чингиза Айтматова
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
Майские праздники. Где можно отдохнуть за&nbsp;пределами Бишкека и&nbsp;сколько это стоит Майские праздники. Где можно отдохнуть за пределами Бишкека и сколько это стоит
Бизнес
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
2 мая, пятница
12:29
В ГИК подвели итоги работы за 2024 год и переизбрали совет директоров В ГИК подвели итоги работы за 2024 год и переизбрали со...
12:18
Привести Россию и Украину к прямым переговорам за 100 дней обещают США
12:00
Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
11:55
На бульваре Эркиндик в Бишкеке самодельный паровоз сбил пешехода
11:49
Стоимость проекта — $30 миллионов. В Узбекистане будут строить свои самолеты