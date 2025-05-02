Совместную подготовку к 100-летию Чингиза Айтматова обсудили Кыргызстан и Россия. Об этом сообщили в МИД КР.

По данным ведомства, состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла КР Кубанычбека Боконтаева со специальным представителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Рассмотрены вопросы развития и укрепления двусторонних кыргызско-российских отношений в сфере культуры, обговорены реализуемые совместные культурные проекты и предстоящие мероприятия.

Кубанычбек Боконтаев отметил активное культурно-гуманитарное взаимодействие между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией в сфере культуры, образования и науки, выразил готовность к дальнейшему содействию содержательного наполнения культурно-гуманитарного аспекта двусторонних отношений.

Михаил Швыдкой подчеркнул важность развития культурных связей между двумя странами. Высоко оценил устойчивое развитие экономики Кыргызстана, положительные преобразования и изменения в стране.

Он предложил принятие необходимых мер по совместной подготовке проведения 100-летнего юбилея великого сына кыргызского народа, известного писателя современности Чингиза Айтматова.

Посол также выразил благодарность российской стороне за предоставление возможности кыргызским студентам обучаться в ведущих российских музыкально-театральных учреждениях образования, а также содействие в повышении квалификации профессорско-преподавательского состава театральных вузов Кыргызстана.