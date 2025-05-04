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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 4 мая 2011 года

Самым теплым в Бишкеке было 4 мая 2011 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +31,1 градуса.

Самым холодным — 4 мая 1998-го, когда температура составила −0,1 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры мая для столицы составляет 17,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был май 2001 года со среднемесячной температурой +21 градус.

Самым холодным — май 1960-го со средней температурой +13,4 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 4 мая в столице солнечно. Днем воздух прогреется до +30 градусов, а ночью будет до +16 градусов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328079/
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