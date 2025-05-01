В Минтруда Кыргызстана рассказали о новшествах Трудового кодекса

Новый Трудовой кодекс, вступивший в силу с января 2025 года, направлен в первую очередь на достижение баланса интересов работников и работодателей. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник управления по подготовке решений в сфере труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Жазгуль Калмырзаева.

По ее словам, кодекс ориентирован на всестороннее совершенствование трудовых отношений и уделяет особое внимание защите прав трудящихся.

«Одним из его основных направлений является усиление ответственности работодателей за задержку выплаты зарплаты. Установлена единая ставка пени в случае задержки зарплаты, отпускных или других выплат — 0,25 процента от невыплаченной денежной суммы за каждый просроченный день. Новым кодексом также предусмотрены заключение трудовых договоров, ведение трудовых книжек в электронном виде», — сказала Жазгуль Калмырзаева.

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Она добавила, что с учетом изменений на рынке труда введена норма о комбинированной дистанционной работе.

Работник может трудиться как на своем рабочем месте, так и дистанционно, дома, с выполнением тех же функциональных обязанностей в случае, если работодатель его обеспечит всем необходимым инвентарем, к примеру, компьютером, интернетом.

Кроме того, внесены нормы, направленные на недопущение дискриминации и предупреждение насилия, давления на рабочем месте.

Еще одним из нововведений является обязательное квотирование рабочих мест для лиц с инвалидностью и выпускников детских домов.

Запрещена работа беременных и кормящих в тяжелых условиях, раньше запрет был предусмотрен для всех женщин.

Согласно ТК КР, 1 мая в республике отмечается Праздник труда.