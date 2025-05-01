США депортировали кыргызстанцев, узбекистанцев и казахстанцев: всех в Ташкент

Из США в Ташкент депортировали 131 человека — граждан Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Чартерный рейс с нелегалами, нарушившими визовый режим или срок пребывания в стране, полностью профинансирован узбекской стороной. Об этом сообщает Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов.

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«Министерство внутренней безопасности (DHS) под руководством секретаря Ноэма в партнерстве с правительством РУз успешно депортировало более 100 нелегальных иммигрантов из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Эта операция, в которой РУз полностью профинансировала депортацию своих собственных граждан, подчеркивает глубокое сотрудничество в области безопасности между нашими государствами и устанавливает стандарт для альянсов США», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что приветствуют президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за его руководство в отправке рейса для возвращения 131 нелегального иммигранта обратно в их родную страну.

«Мы с нетерпением ждем продолжения совместной работы с РУз в усилиях по укреплению нашей взаимной безопасности и поддержанию верховенства закона», — отмечено в пресс-релизе.

Депортированные граждане Казахстана и Кыргызстана проследуют далее на родину.

Напомним, сразу после инаугурации президента Дональда Трампа администрация Соединенных Штатов приняла решение приостановить въезд мигрантов из Мексики, отключив приложение CBP One. Этот сервис, запущенный в 2023 году при администрации Джо Байдена, позволял мигрантам записываться на прием для въезда в США через официальные пункты пропуска.