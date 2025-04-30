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Общество

Нет читателей. Неэффективные сельские библиотеки в Кыргызстане ликвидируют

Проект постановления кабинета министров «О реформировании и совершенствовании деятельности домов культуры и сельских библиотек» вынесен на общественное обсуждение.

По данным Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, по республике есть 1 тысяча 50 библиотек, в том числе 9 областных, 64 районных, 859 сельских и 116 городских филиалов.

В настоящее время из 859 сельских библиотек 51 находится в аварийном состоянии, 214 давно требуют капитальных вложений.

«К сожалению, даже те учреждения, которые остаются открытыми, часто страдают от крайне низкой посещаемости. Данные о числе посетителей и абонементах часто оказываются недействительными и могут быть искажены, что приводит к созданию протестных иллюзий о деятельности библиотек. Это создает дополнительное заблуждение о наличии спроса на услуги, которые фактически не отвечают потребностям местного населения», — говорится в справке-обосновании.

Отмечается, что в условиях современного развития информационных технологий и стремительного роста цифровых ресурсов библиотеки сталкиваются с серьезными вызовами, особенно в сельской местности. В связи с этим возникает необходимость принятия мер по оптимизации библиотечной сети с целью повышения эффективности использования бюджетных средств и улучшения доступности информации для сельского населения.

Некоторые айыл окмоту уже принимают инициативы по сокращению, передаче или закрытию сельских учреждений культуры. Эти решения осуществляются на основании постановлений местных кенешей.

Проектом постановления предлагается в трехмесячный срок провести анализ эффективности, целесообразности и востребованности деятельности сельских библиотек и по результатам утвердить список подлежащих ликвидации.

Органам местного самоуправления (мэрия, айыл окмоту) поручается ликвидировать в установленном порядке неэффективные и нефункционирующие сельские библиотеки. Библиотечный фонд ликвидируемых объектов передадут в школьные библиотеки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328016/
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