Покрыть 70 процентов рынка. К чему стремится компания Asman Airlines

Asman Airlines — молодая государственная авиакомпания. У нее пока небольшой авиапарк, но, несмотря на это, развитие авиаперевозчика можно назвать быстрым и динамичным, а планы амбициозными. О том, как создавалась компания и чего достигла за прошедший год, 24.kg рассказал генеральный директор Жолдошбек Айдаралиев.

По его словам, с момента заявления об открытии Asman Airlines в 2023-м и до первого полета в 2024 году проделано много работы, поскольку компания создавалась с нуля.

«Обычно открытие авиакомпании готовится минимум два года. Мы успели за почти десять месяцев полностью создать авиакомпанию и начать совершать коммерческие рейсы. Нас было всего три человека, когда мы начинали. Потом набирали команду, готовили всю документацию по международным стандартам и требованиям наших авиационных правил, параллельно закупали борты, обучали и принимали пилотов, бортпроводников, техников. В то же время у нас шли ремонт офиса, открытие базы, покупка всех инструментов, оборудования. Параллельно работали над маркетинговой, коммерческой частью, созданием сайта, приложения. Я считаю, что за короткий срок мы успели сделать очень большую работу», — говорит Жолдошбек Айдаралиев.

Он рассказал, что на данный момент два самолета, купленных в прошлом году, успели совершить 800 рейсов и перевезти более 100 тысяч пассажиров.

Кстати, в мае ожидается прибытие третьего борта. Все они закупались в Канаде. По словам главы авиакомпании, самолеты модели Dash 8 Q400 удобны для внутренних рейсов, так так рассчитаны на короткие расстояния, а также, в отличие от больших бортов, имеют преимущества при приземлении. Поэтому сейчас Asman Airlines совершает полеты почти во все аэропорты страны — в 9 из имеющихся 11. При этом планируется запустить рейсы в оставшиеся два — Нарын и Казарман.

Фото Asman Airlines. Гендиректор Жолдошбек Айдаралиев и директор по международным продажам De Havilland Aircraft of Canada Limited (канадский производитель самолетов) Константин Барабаш

По данным Жолдошбека Айдаралиева, в Кыргызстане насчитывается порядка 1,5 миллиона граждан, постоянно совершающих авиаперелеты, и Asman Airlines планирует охватить своими услугами 70 процентов этого рынка.

Также компания планирует выйти на мировой рынок, для этого планируется закупить большие самолеты, и сейчас уже ведутся переговоры по приобретению бортов в лизинг.

Ответил он и на критику относительно стоимости билетов. По словам директора компании, у Asman Airlines сейчас самые выгодные цены, а сделать их еще ниже не позволяют затраты на приобретение и обслуживание самолетов.

Он отметил, что с открытием Asman Airlines другие авиаперевозчики заметно снизили свои цены, что также является положительным изменением на рынке. Кстати, приобрести авиабилеты можно напрямую у компании — через приложение. В таком случае можно сэкономить на услуге операторов.