14:48
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Общество

Покрыть 70 процентов рынка. К чему стремится компания Asman Airlines

Asman Airlines — молодая государственная авиакомпания. У нее пока небольшой авиапарк, но, несмотря на это, развитие авиаперевозчика можно назвать быстрым и динамичным, а планы амбициозными. О том, как создавалась компания и чего достигла за прошедший год, 24.kg рассказал генеральный директор Жолдошбек Айдаралиев.

По его словам, с момента заявления об открытии Asman Airlines в 2023-м и до первого полета в 2024 году проделано много работы, поскольку компания создавалась с нуля.

«Обычно открытие авиакомпании готовится минимум два года. Мы успели за почти десять месяцев полностью создать авиакомпанию и начать совершать коммерческие рейсы. Нас было всего три человека, когда мы начинали. Потом набирали команду, готовили всю документацию по международным стандартам и требованиям наших авиационных правил, параллельно закупали борты, обучали и принимали пилотов, бортпроводников, техников. В то же время у нас шли ремонт офиса, открытие базы, покупка всех инструментов, оборудования. Параллельно работали над маркетинговой, коммерческой частью, созданием сайта, приложения. Я считаю, что за короткий срок мы успели сделать очень большую работу», — говорит Жолдошбек Айдаралиев.

Он рассказал, что на данный момент два самолета, купленных в прошлом году, успели совершить 800 рейсов и перевезти более 100 тысяч пассажиров.

Кстати, в мае ожидается прибытие третьего борта. Все они закупались в Канаде. По словам главы авиакомпании, самолеты модели Dash 8 Q400 удобны для внутренних рейсов, так так рассчитаны на короткие расстояния, а также, в отличие от больших бортов, имеют преимущества при приземлении. Поэтому сейчас Asman Airlines совершает полеты почти во все аэропорты страны — в 9 из имеющихся 11. При этом планируется запустить рейсы в оставшиеся два — Нарын и Казарман.

Asman Airlines
Фото Asman Airlines. Гендиректор Жолдошбек Айдаралиев и директор по международным продажам De Havilland Aircraft of Canada Limited (канадский производитель самолетов) Константин Барабаш
Также компания планирует выйти на мировой рынок, для этого планируется закупить большие самолеты, и сейчас уже ведутся переговоры по приобретению бортов в лизинг.

По данным Жолдошбека Айдаралиева, в Кыргызстане насчитывается порядка 1,5 миллиона граждан, постоянно совершающих авиаперелеты, и Asman Airlines планирует охватить своими услугами 70 процентов этого рынка.

Ответил он и на критику относительно стоимости билетов. По словам директора компании, у Asman Airlines сейчас самые выгодные цены, а сделать их еще ниже не позволяют затраты на приобретение и обслуживание самолетов.

Он отметил, что с открытием Asman Airlines другие авиаперевозчики заметно снизили свои цены, что также является положительным изменением на рынке. Кстати, приобрести авиабилеты можно напрямую у компании — через приложение. В таком случае можно сэкономить на услуге операторов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328012/
просмотров: 391
Версия для печати
Материалы по теме
Asman Airlines to operate technical flight Bishkek – Khujand — Bishkek
Asman Airlines officially receives IATA code
Теперь с Asman Airlines можно быстро попасть еще в два города Кыргызстана
Asman Airlines operates technical flight on Bishkek-Kerben route
Asman Airlines совершила технический рейс по маршруту Бишкек — Кербен
Asman Airlines launches Osh – Karakol flight
Авиакомпания Asman Airlines запустила рейс по маршруту Ош — Каракол
Asman Airlines to launch Osh - Karakol flight from January 9
В Жогорку Кенеше снова жалуются на цены авиабилетов на внутренние рейсы
Second aircraft for Asman Airlines arrives in Kyrgyzstan
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
Майские праздники. Где можно отдохнуть за&nbsp;пределами Бишкека и&nbsp;сколько это стоит Майские праздники. Где можно отдохнуть за пределами Бишкека и сколько это стоит
В&nbsp;России наблюдается значительный рост числа родителей из&nbsp;стран Центральной Азии В России наблюдается значительный рост числа родителей из стран Центральной Азии
Бизнес
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
3 мая, суббота
14:26
Бюджетные стимулы способствовали экономическому росту Кыргызстана — ЕАЭС Бюджетные стимулы способствовали экономическому росту К...
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 3 мая. Как изменились цены за неделю
14:00
Покрыть 70 процентов рынка. К чему стремится компания Asman Airlines
13:46
Изменение климата. Названы основные проблемы горных районов в Кыргызстане
13:23
В Техасе перевернулся грузовик с монетами: высыпалось $800 тысяч мелочью