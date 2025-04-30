График работы банков Кыргызстана на майских каникулах

Если вы планируете провести финансовые операции на этой и следующей неделях, стоит заранее узнать, какие банки будут работать с 1 по 11 мая, которые официально объявлены выходными днями.

Редакция 24.kg подготовила график работы комбанков в Бишкеке во время каникул.

«Керемет Банк»

С 1 по 11 мая банк не работает.

«Айыл Банк»

С 1 по 9 мая — выходные во всех точках обслуживания банка, у которых установлен пятидневный рабочий день.

С графиком филиалов банка, работающих по субботам, можно ознакомиться по этой ссылке.

«О!Банк»

2, 3, 6, 7, 8, 10 мая работают следующие отделения банка:

сберкассы «Бета-2»;

«Алга»;

«ГМ Глобус — ТЭЦ 4»;

сберкасса «Элитстрой».

С графиком работы филиалов банка в областях можно ознакомиться здесь.

«Элдик Банк»

с 1 по 6 мая — выходные дни для всех отделений банка;

с 6 мая возобновят работу центры обслуживания клиентов (ЦОК);

с 10 мая откроются филиалы и сберкассы, работающие по режиму субботы.

KICB

1-9 мая — нерабочие дни для всех подразделений, кроме филиала «Советская», СК «Бишкек Парк» и СК «Томми Молл»;

10 мая — рабочий день для всех отделений с шести- и семидневным графиком работы;

11 мая — рабочий день для всех отделений с семидневным графиком работы.

Банк «Толубай»

С 1 по 11 мая — нерабочие дни.

«Бакай Банк»

1-9 мая — нерабочие дни, кроме филиалов ГУМ «Чынар», ТРЦ ASIA MALL, ЦУМ-2, «ГЛОБУС» (Токомбаева, 53/1), бизнес-центр «Вефа», ТРЦ «Бишкек Парк».

Другие филиалы в Бишкеке:

улица Горького/улица Маркса — 1, 2, 5, 6, 7, 8 мая;

торговый центр «Дордой Азия» — 1, 2, 6, 7, 8 мая;

3-й микрорайон — 1, 2, 6, 7, 8 мая;

микрорайон «Асанбай» — 2, 6, 7, 8 мая;

выездная касса «Артвин» (проспект Чингиза Айтматова) — 2, 6, 7, 8 мая;

касса «Бишкек ПЭС» — 6, 7, 8 мая.

«Демир Банк»

В праздничные дни будут работать следующие сберегательные кассы:

СК «Дордой Плаза 2»;

СК «Азия Молл»;

СК «Бишкек Парк»;

СК «Бета-2».

«Оптима Банк»

1 мая все офисы банка не работают;

2, 3, 6, 7, 8 и 10 мая работают все офисы, функционирующие в режиме шести- и семидневной рабочей недели;

4 и 11 мая работают офисы с семидневным графиком.

5 и 9 мая работают следующие офисы:

сберкасса в микрорайоне «Асанбай»;

сберкасса ГУМ «Чынар»;

сберкасса ЦУМ-2;

сберкасса на улице Киевской, 104а;

сберкасса в микрорайоне «Джал-23», 92/1;

сберкасса ТЦ «Ала-Арча»;

сберкасса «Дордой Плаза».

«Коммерческий Банк КСБ»

с 1 по 11 мая все отделения банка не будут осуществлять обслуживание;

контакт-центр продолжит работу без выходных.

«Кыргызкоммерцбанк»

С 1 по 11 мая все филиалы банка закрыты, кроме сберкасс на рынках «Алкан Базары», «Орто-Сай Базары» и «Ош Базары». У этих касс выходные только 1, 5 и 9 мая, в остальные дни (2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 мая) они работают.

MBANK

С 1 по 11 мая работают:

филиал «Мбанк Плаза»;

филиал «Мбанк Азия Молл».

Также сберкассы в «Технопарке» и «Аламедине» будут работать 5, 6, 7 и 8 мая. Сберкасса на рынке «Орто-Сай» будет работать 3, 6, 7, 8 и 10 мая.

С работой отделений банков в других городах и районах можно ознакомиться по интерактивной карте.

«Банк Компаньон»

1, 2, 3, 7, 8, 9 мая работают филиалы:

улица Киевская, 248а;

сберкасса «Запад», улица Киевская, 203;

сберкасса «Аламедин», проспект Жибек Жолу, 221;

сберкасса «Берекет Гранд», проспект Чуй, 204;

сберкасса «Дордой Моторс», проспект Дэн Сяопина, 302/1.

С графиком работы филиалов банка в регионах можно ознакомиться здесь.

«Бай-Тушум»

С 1 по 11 мая филиалы банка будут закрыты.

«FINCA Банк»

все офисы с 1 по 9 мая не будут работать;

с 10 мая они начнут работать в обычном режиме.

«Банк Азии»

С 1 по 6 мая все филиалы банка отдыхают.

С 6 по 8 мая возобновляют работу следующие филиалы и сберегательные кассы:

филиал «Курулуш»;

СК «Табылга»;

СК «Ошский рынок»;

филиал «Абдрахманова, 101».

9 мая все филиалы банка отдыхают.

«Эко-Исламик Банк»:

6, 7, 8 мая работают:

сберкассы «Аламедин», «Мадина», «Комфорт», ТЦ «Фрунзе+», «Таатан», рынок «Баткен», «Табылга», «Дордой Дыйкан», «Байчечекей», филиал «Юг».

5 мая работают: