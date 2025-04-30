График работы банков Кыргызстана на майских каникулах

Если вы планируете провести финансовые операции на этой и следующей неделях, стоит заранее узнать, какие банки будут работать с 1 по 11 мая, которые официально объявлены выходными днями.
Редакция 24.kg подготовила график работы комбанков в Бишкеке во время каникул.
«Керемет Банк»
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С 1 по 11 мая банк не работает.
«Айыл Банк»
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С 1 по 9 мая — выходные во всех точках обслуживания банка, у которых установлен пятидневный рабочий день.
С графиком филиалов банка, работающих по субботам, можно ознакомиться по этой ссылке.
«О!Банк»
2, 3, 6, 7, 8, 10 мая работают следующие отделения банка:
- сберкассы «Бета-2»;
- «Алга»;
- «ГМ Глобус — ТЭЦ 4»;
- сберкасса «Элитстрой».
С графиком работы филиалов банка в областях можно ознакомиться здесь.
«Элдик Банк»
- с 1 по 6 мая — выходные дни для всех отделений банка;
- с 6 мая возобновят работу центры обслуживания клиентов (ЦОК);
- с 10 мая откроются филиалы и сберкассы, работающие по режиму субботы.
KICB
- 1-9 мая — нерабочие дни для всех подразделений, кроме филиала «Советская», СК «Бишкек Парк» и СК «Томми Молл»;
- 10 мая — рабочий день для всех отделений с шести- и семидневным графиком работы;
- 11 мая — рабочий день для всех отделений с семидневным графиком работы.
Банк «Толубай»
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С 1 по 11 мая — нерабочие дни.
«Бакай Банк»
1-9 мая — нерабочие дни, кроме филиалов ГУМ «Чынар», ТРЦ ASIA MALL, ЦУМ-2, «ГЛОБУС» (Токомбаева, 53/1), бизнес-центр «Вефа», ТРЦ «Бишкек Парк».
Другие филиалы в Бишкеке:
- улица Горького/улица Маркса — 1, 2, 5, 6, 7, 8 мая;
- торговый центр «Дордой Азия» — 1, 2, 6, 7, 8 мая;
- 3-й микрорайон — 1, 2, 6, 7, 8 мая;
- микрорайон «Асанбай» — 2, 6, 7, 8 мая;
- выездная касса «Артвин» (проспект Чингиза Айтматова) — 2, 6, 7, 8 мая;
- касса «Бишкек ПЭС» — 6, 7, 8 мая.
«Демир Банк»
В праздничные дни будут работать следующие сберегательные кассы:
- СК «Дордой Плаза 2»;
- СК «Азия Молл»;
- СК «Бишкек Парк»;
- СК «Бета-2».
«Оптима Банк»
- 1 мая все офисы банка не работают;
- 2, 3, 6, 7, 8 и 10 мая работают все офисы, функционирующие в режиме шести- и семидневной рабочей недели;
- 4 и 11 мая работают офисы с семидневным графиком.
5 и 9 мая работают следующие офисы:
- сберкасса в микрорайоне «Асанбай»;
- сберкасса ГУМ «Чынар»;
- сберкасса ЦУМ-2;
- сберкасса на улице Киевской, 104а;
- сберкасса в микрорайоне «Джал-23», 92/1;
- сберкасса ТЦ «Ала-Арча»;
- сберкасса «Дордой Плаза».
«Коммерческий Банк КСБ»
- с 1 по 11 мая все отделения банка не будут осуществлять обслуживание;
- контакт-центр продолжит работу без выходных.
«Кыргызкоммерцбанк»
С 1 по 11 мая все филиалы банка закрыты, кроме сберкасс на рынках «Алкан Базары», «Орто-Сай Базары» и «Ош Базары». У этих касс выходные только 1, 5 и 9 мая, в остальные дни (2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 мая) они работают.
MBANK
С 1 по 11 мая работают:
- филиал «Мбанк Плаза»;
- филиал «Мбанк Азия Молл».
Также сберкассы в «Технопарке» и «Аламедине» будут работать 5, 6, 7 и 8 мая. Сберкасса на рынке «Орто-Сай» будет работать 3, 6, 7, 8 и 10 мая.
С работой отделений банков в других городах и районах можно ознакомиться по интерактивной карте.
«Банк Компаньон»
1, 2, 3, 7, 8, 9 мая работают филиалы:
- улица Киевская, 248а;
- сберкасса «Запад», улица Киевская, 203;
- сберкасса «Аламедин», проспект Жибек Жолу, 221;
- сберкасса «Берекет Гранд», проспект Чуй, 204;
- сберкасса «Дордой Моторс», проспект Дэн Сяопина, 302/1.
С графиком работы филиалов банка в регионах можно ознакомиться здесь.
«Бай-Тушум»
С 1 по 11 мая филиалы банка будут закрыты.
«FINCA Банк»
- все офисы с 1 по 9 мая не будут работать;
- с 10 мая они начнут работать в обычном режиме.
«Банк Азии»
С 1 по 6 мая все филиалы банка отдыхают.
С 6 по 8 мая возобновляют работу следующие филиалы и сберегательные кассы:
- филиал «Курулуш»;
- СК «Табылга»;
- СК «Ошский рынок»;
- филиал «Абдрахманова, 101».
9 мая все филиалы банка отдыхают.
«Эко-Исламик Банк»:
6, 7, 8 мая работают:
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сберкассы «Аламедин», «Мадина», «Комфорт», ТЦ «Фрунзе+», «Таатан», рынок «Баткен», «Табылга», «Дордой Дыйкан», «Байчечекей», филиал «Юг».
5 мая работают:
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те же, что 6-8 мая, кроме сберкасс «Мадина», ТЦ «Фрунзе+».