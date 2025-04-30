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Общество

График работы банков Кыргызстана на майских каникулах

Если вы планируете провести финансовые операции на этой и следующей неделях, стоит заранее узнать, какие банки будут работать с 1 по 11 мая, которые официально объявлены выходными днями.

Редакция 24.kg подготовила график работы комбанков в Бишкеке во время каникул.

«Керемет Банк»

  • С 1 по 11 мая банк не работает.

«Айыл Банк»

  • С 1 по 9 мая — выходные во всех точках обслуживания банка, у которых установлен пятидневный рабочий день.

С графиком филиалов банка, работающих по субботам, можно ознакомиться по этой ссылке.

«О!Банк»

2, 3, 6, 7, 8, 10 мая работают следующие отделения банка:

  • сберкассы «Бета-2»;
  • «Алга»;
  • «ГМ Глобус — ТЭЦ 4»;
  • сберкасса «Элитстрой».

С графиком работы филиалов банка в областях можно ознакомиться здесь.

«Элдик Банк»

  • с 1 по 6 мая — выходные дни для всех отделений банка;
  • с 6 мая возобновят работу центры обслуживания клиентов (ЦОК);
  • с 10 мая откроются филиалы и сберкассы, работающие по режиму субботы.

KICB

  • 1-9 мая — нерабочие дни для всех подразделений, кроме филиала «Советская», СК «Бишкек Парк» и СК «Томми Молл»;
  • 10 мая — рабочий день для всех отделений с шести- и семидневным графиком работы;
  • 11 мая — рабочий день для всех отделений с семидневным графиком работы.

Банк «Толубай»

  • С 1 по 11 мая — нерабочие дни.

«Бакай Банк»

1-9 мая — нерабочие дни, кроме филиалов ГУМ «Чынар», ТРЦ ASIA MALL, ЦУМ-2, «ГЛОБУС» (Токомбаева, 53/1), бизнес-центр «Вефа», ТРЦ «Бишкек Парк».

Другие филиалы в Бишкеке:

  • улица Горького/улица Маркса — 1, 2, 5, 6, 7, 8 мая;
  • торговый центр «Дордой Азия» — 1, 2, 6, 7, 8 мая;
  • 3-й микрорайон — 1, 2, 6, 7, 8 мая;
  • микрорайон «Асанбай» — 2, 6, 7, 8 мая;
  • выездная касса «Артвин» (проспект Чингиза Айтматова) — 2, 6, 7, 8 мая;
  • касса «Бишкек ПЭС» — 6, 7, 8 мая.

«Демир Банк»

В праздничные дни будут работать следующие сберегательные кассы:

  • СК «Дордой Плаза 2»;
  • СК «Азия Молл»;
  • СК «Бишкек Парк»;
  • СК «Бета-2».

«Оптима Банк»

  • 1 мая все офисы банка не работают;
  • 2, 3, 6, 7, 8 и 10 мая работают все офисы, функционирующие в режиме шести- и семидневной рабочей недели;
  • 4 и 11 мая работают офисы с семидневным графиком.

5 и 9 мая работают следующие офисы:

  • сберкасса в микрорайоне «Асанбай»;
  • сберкасса ГУМ «Чынар»;
  • сберкасса ЦУМ-2;
  • сберкасса на улице Киевской, 104а;
  • сберкасса в микрорайоне «Джал-23», 92/1;
  • сберкасса ТЦ «Ала-Арча»;
  • сберкасса «Дордой Плаза».

«Коммерческий Банк КСБ»

  • с 1 по 11 мая все отделения банка не будут осуществлять обслуживание;
  • контакт-центр продолжит работу без выходных.

«Кыргызкоммерцбанк»

С 1 по 11 мая все филиалы банка закрыты, кроме сберкасс на рынках «Алкан Базары», «Орто-Сай Базары» и «Ош Базары». У этих касс выходные только 1, 5 и 9 мая, в остальные дни (2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 мая) они работают.

MBANK

С 1 по 11 мая работают:

  • филиал «Мбанк Плаза»;
  • филиал «Мбанк Азия Молл».

Также сберкассы в «Технопарке» и «Аламедине» будут работать 5, 6, 7 и 8 мая. Сберкасса на рынке «Орто-Сай» будет работать 3, 6, 7, 8 и 10 мая.

С работой отделений банков в других городах и районах можно ознакомиться по интерактивной карте.

«Банк Компаньон»

1, 2, 3, 7, 8, 9 мая работают филиалы:

  • улица Киевская, 248а;
  • сберкасса «Запад», улица Киевская, 203;
  • сберкасса «Аламедин», проспект Жибек Жолу, 221;
  • сберкасса «Берекет Гранд», проспект Чуй, 204;
  • сберкасса «Дордой Моторс», проспект Дэн Сяопина, 302/1.

С графиком работы филиалов банка в регионах можно ознакомиться здесь.

«Бай-Тушум»

С 1 по 11 мая филиалы банка будут закрыты.

«FINCA Банк»

  • все офисы с 1 по 9 мая не будут работать;
  • с 10 мая они начнут работать в обычном режиме.

«Банк Азии»

С 1 по 6 мая все филиалы банка отдыхают.

С 6 по 8 мая возобновляют работу следующие филиалы и сберегательные кассы:

  • филиал «Курулуш»;
  • СК «Табылга»;
  • СК «Ошский рынок»;
  • филиал «Абдрахманова, 101».

9 мая все филиалы банка отдыхают.

«Эко-Исламик Банк»:

6, 7, 8 мая работают:

  • сберкассы «Аламедин», «Мадина», «Комфорт», ТЦ «Фрунзе+», «Таатан», рынок «Баткен», «Табылга», «Дордой Дыйкан», «Байчечекей», филиал «Юг».

5 мая работают:

  • те же, что 6-8 мая, кроме сберкасс «Мадина», ТЦ «Фрунзе+».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327967/
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