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Общество

В Бишкеке после ремонта открывают для движения ряд дорог

Сегодня в Бишкеке после завершения ремонтных работ открываются для движения транспорта важные участки городских дорог. В рамках плановой реабилитации дорожного покрытия стал доступен для автомобилистов участок бульвара Молодой Гвардии, расположенный между улицей Боконбаева и проспектом Чуй с западной стороны.

Параллельно завершены основные работы на смежном участке от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу, где в настоящее время завершена укладка первого слоя асфальтобетонного покрытия. Одновременно с этим открывается для транспортного сообщения улица Медерова на отрезке от улицы 7 Апреля до улицы Карла Маркса.

Следует отметить, что все восстановительные работы выполнены строительными подрядчиками с опережением установленных графиков.

В ближайшее время будут проведены работы по благоустройству придорожной территории, включая ремонт парковочных карманов, который будет осуществлен за счет средств владельцев прилегающих коммерческих объектов при наличии у последних договоров аренды с муниципалитетом.

Администрация города Бишкека обращается к жителям и гостям столицы с просьбой с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с дорожными работами. Для минимизации заторов горожанам рекомендуется заблаговременно планировать маршруты передвижения и по возможности использовать услуги общественного транспорта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327964/
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