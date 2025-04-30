Парад Победы: в Токмаке готовят военную технику для марша на площади Ала-Тоо

В городе Токмаке началась активная подготовка к военному параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает департамент информационного обеспечения Министерства обороны КР.

Фото Минобороны. В Токмаке готовят военную технику для марша на площади Ала-Тоо

Читайте по теме В Токмаке прошла тренировка военного парада в честь 80-летия Победы в ВОВ

Торжественное шествие состоится 8 мая 2025 года на площади Ала-Тоо в Бишкеке. В нем примут участие не только военные подразделения, но и правоохранительные органы. Зрителей ждет масштабное зрелище — более 120 единиц техники будут переброшены из Токмака в столицу.

Минобороны призывает граждан отнестись с пониманием к транспортировке техники и временным ограничениям на дорогах. Ведомство также предостерегает: фото- и видеосъемка без разрешения запрещена. Публикация изображений в соцсетях — тоже.

Подготовка к параду идет в усиленном режиме. Власти обещают зрелищное мероприятие, которое станет центральным событием юбилейного года.