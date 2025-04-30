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Общество

«Громовержцы» в Бишкеке! В «Космопарке» прошла премьера нового фильма Marvel

29 апреля в Бишкеке в кинотеатре «Космопарк» состоялась премьера фильма Marvel «Громовержцы». Корреспондент 24.kg посетила показ и поделилась отзывом для всех желающих посмотреть киноленту.

сети кинотеатров «Синематика»
Фото сети кинотеатров «Синематика»
— Я не ожидала ничего от фильма, только знала, что это будет смесь прошлых «Мстителей» и «Стражей галактики». Так и оказалось. Это было смешно, сильно, в меру трогательно и мило. Все в духе старого и доброго Marvel.

Мне отклинулись все темы, которые фигурировали в сюжете, — одиночество и депрессия, отношения отцов и дочерей, боль потери близкого и поиск спасения в семье и дружбе. Флоренс Пью в роли Елены Беловой как всегда прекрасна, отыгрывает на все 100 процентов. В оригинале актриса даже прекрасно подделывает русский акцент. Очень понравился тандем Елены с отцом. Дэвид Харбор в роли Красного стража был неподражаем, а его отцовские шутки были отличным дополнением к напряженным моментам в картине. Его вера и трепетное отношение к дочери растрогали меня до глубины души, потому что это напомнило мне о моих отношениях с отцом.

Фильм «Громовержцы» затронул очень важную тему депрессии, одиночества и пустоты в душе. Не каждый человек осознает, что находится в состоянии «проживания своих страхов» и закапывает свои эмоции все глубже и глубже. В киноленте показывают последствия этих действий на супергеройском уровне, но на самом деле это пример всем нам: если и дальше не обращать внимания на свою боль, то это может превратиться в нечто мрачное, из которого будет очень тяжело выбраться.

В целом получился хороший и качественный фильм, который дает зрителям и понастальгировать о старых супергероях киновселенной, и увидеть ростки новых сюжетных линий с другими спасителями мира. Громовержцы показали, что они из «антигероев» могут превратиться в новых мстителей. Так ведь и в жизни: у всех есть шанс перейти на сторону добра и любви. Конечно, хотелось бы, чтобы новые герои стали одной командой с оставшейся частью старых мстителей. Но, кажется, концовка картины дает небольшой спойлер: объдинения ждать не стоит, а возможно, даже будет некое противостояние. 

Всем фанатам вселенной Marvel рекомендую посмотреть этот фильм, если не ради сюжета, то хотя бы ради Себастьяна Стэна, который играет Зимнего солдата, или Баки. Кстати, в «Громовержцах» можно увидеть развитие его карьеры, о которой упоминалось в картине «Капитан Америка: Новый мир».

Хотелось бы выразить отдельную благодарность сети кинотеатров «Синематика» за организацию премьеры. Перед показом гости смогли пообщаться, пофотографироваться и угоститься попкорном. Вечер получился по-настоящему кинематографичным — с уютной атмосферой, громким звуком и вкусом настоящего блокбастера.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327920/
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