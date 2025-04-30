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Общество

Тендер на строительство двух мостов в Бишкеке объявили уже в пятый раз

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека вновь объявил тендер на строительство двух мостов в столице. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на эти цели планируется выделить 151 миллион 851 тысячу сомов.

В том числе:

  • на строительство моста через реку Аламедин по проспекту Жибек Жолу предусмотрено почти 128,7 миллиона сомов,
  • на строительство моста через Восточный БЧК по улице Шукурова с выходом на Медерова — более 23,1 миллиона сомов.

Как пояснили 24.kg в департаменте, тендер на возведение двух мостов объявлен с начала 2025 года уже трижды и дважды в 2024-м. В прошлом году заявок от желающих не поступило, в 2025-м изъявили желание две компании, но по итогам оценки они оказались не соответствующими квалификационным требованиям. Заявки отклонили и поэтому снова объявили конкурс.

Отметим, что сметная стоимость объектов с прошлого года не изменилась.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327911/
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