Тендер на строительство двух мостов в Бишкеке объявили уже в пятый раз

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека вновь объявил тендер на строительство двух мостов в столице. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на эти цели планируется выделить 151 миллион 851 тысячу сомов.

В том числе:

на строительство моста через реку Аламедин по проспекту Жибек Жолу предусмотрено почти 128,7 миллиона сомов,

на строительство моста через Восточный БЧК по улице Шукурова с выходом на Медерова — более 23,1 миллиона сомов.

Как пояснили 24.kg в департаменте, тендер на возведение двух мостов объявлен с начала 2025 года уже трижды и дважды в 2024-м. В прошлом году заявок от желающих не поступило, в 2025-м изъявили желание две компании, но по итогам оценки они оказались не соответствующими квалификационным требованиям. Заявки отклонили и поэтому снова объявили конкурс.

Отметим, что сметная стоимость объектов с прошлого года не изменилась.