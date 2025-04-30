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Общество

В Канте появился мурал в память о героях Великой Отечественной войны

В Канте на фасаде средней школы № 5 размещен новый мурал, посвященный подвигу кыргызстанцев в годы Великой Отечественной войны. На стене изображена девушка-врач, оказывающая помощь раненому бойцу в условиях госпиталя.

посольства РФ
Фото посольства РФ. В Канте появился мурал в память о героях Великой Отечественной войны

Как сообщает посольство России в Кыргызстане, выбор места неслучаен — именно в этом здании в 1941–1945 годах размещался эвакуационный госпиталь № 4433, где лечили бойцов, поступавших с фронта.

посольства РФ
Фото посольства РФ. В Канте появился мурал в память о героях Великой Отечественной войны

Проект стал частью усилий по сохранению исторической памяти, укреплению российско-кыргызского гуманитарного сотрудничества и патриотическому воспитанию молодежи.

Местные жители, школьники и представители власти приняли участие в церемонии открытия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327869/
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