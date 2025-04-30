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Общество

В Монголии найден новый вид млекопитающего эпохи динозавров

В Монголии найден новый вид млекопитающего эпохи динозавров, сообщается в журнале Acta Palaeontologica Polonica (APP).

СМИ
Фото СМИ. Пустыня Гоби (Монголия)

В пустыне Гоби на территории Монголии международная команда палеонтологов обнаружила окаменелость ранее не известного вида млекопитающего, жившего в меловом периоде — от 100 до 66 миллионов лет назад. Новое животное, по размеру напоминающее мышь, получило название Ravjaa ishiii в честь монгольского буддийского монаха XIX века Дулдуйтына Данзанравжаа и японского ученого Кеничи Исии.

Уточняется, что еще в 2019 году исследователи во время экспедиции к формации Байншире нашли фрагмент нижней челюсти длиной всего 1 сантиметр. Анализ показал, что животное относится к семейству Zhelestidae — древним млекопитающим мелового периода. Однако уникальная форма челюсти и высокие коренные зубы отличают его от других представителей группы, что позволило выделить отдельные род и вид.

Это первая находка Zhelestidae в Монголии, что меняет представления о распространении этих животных: ранее считалось, что они обитали преимущественно в прибрежных зонах, но Ravjaa ishiii доказывает — они встречались и глубоко в континентальных регионах.

Структура зубов предполагает, что животное питалось семенами и плодами, что совпадает с эпохой расцвета покрытосеменных растений. Таким образом, открытие подсказывает, что ранние эутерии (предки современных плацентарных млекопитающих) уже начали адаптироваться к новым экологическим возможностям, связанным с цветковыми растениями.

«Процесс публикации затянулся из-за пандемии, но мы рады, что теперь можем показать научную ценность этой крошечной находки», — отметила автор работы, аспирантка Университета науки Окаямы Цукаса Окоси.

Находка положила начало новым открытиям: ученые надеются, что дальнейшие раскопки помогут восстановить картину древней фауны пустыни Гоби времен динозавров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327868/
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