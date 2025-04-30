Дефицит финансирования в системе здравоохранения обозначили в Минздраве КР

Министерство здравоохранения с участием представителей гражданского общества провело общественные слушания по проекту среднесрочной стратегии бюджетных расходов на 2026-й и прогнозов на 2027-2030 годы.

По данным ведомства, целью слушаний является обеспечение качественного и своевременного формирования своих бюджетных запросов и Фонда обязательного медицинского страхования.

Затронуты наиболее острые вопросы, связанные с дефицитом финансирования в системе здравоохранения.

В частности, для обеспечения пациентов с онкологическими заболеваниями современными химиотерапевтическими, таргетными и противоопухолевыми препаратами в 2026-м потребуется примерно 2,5 миллиарда сомов, в то время как в 2025 году на эти цели в Фонде высоких технологий предусмотрено лишь 800 миллионов.

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Кроме того, для оказания услуг гемодиализа пациентам с хронической почечной недостаточностью V стадии в 2026-м требуется 3,5 миллиарда сомов, тогда как бюджет 2025 года составляет 2,5 миллиарда.

По итогам слушаний Министерству здравоохранения рекомендовано пересмотреть индикаторы программного бюджета с учетом предложений гражданского общества. Показатели должны отражать конкретные, реалистичные и достижимые цели, а также результаты реализации программ в количественных и качественных параметрах.

Доработанный проект среднесрочной стратегии бюджетных расходов на 2026-й и прогнозов на 2027-2030 годы будет направлен в Министерство финансов с учетом фактических потребностей системы здравоохранения для дальнейшего обеспечения финансирования из республиканского бюджета.