Узбекистан спецрейсом привезет своих граждан, находящихся в США незаконно

Специальный чартерный рейс организуют 30 апреля для возвращения граждан Узбекистана, находящихся в США без законных оснований. Об этом пишет Podrobno.uz.

По информации МИД РУз, рейс Нью-Йорк — Ташкент будет выполнен в рамках договоренностей между Узбекистаном и Соединенными Штатами. Все процедуры осуществляются с соблюдением международных стандартов и гуманитарных принципов, с особым вниманием к защите прав и интересов узбекистанцев.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, на борту будет находиться более 100 человек.

Подготовка чартерного рейса проводится в тесной координации консульских и миграционных служб двух стран. При организации перелета строго учитываются законодательные требования как РУз, так и США.