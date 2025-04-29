01:31
USD 87.45
EUR 99.57
RUB 1.07
Общество

Узбекистан спецрейсом привезет своих граждан, находящихся в США незаконно

Специальный чартерный рейс организуют 30 апреля для возвращения граждан Узбекистана, находящихся в США без законных оснований. Об этом пишет Podrobno.uz.

По информации МИД РУз, рейс Нью-Йорк — Ташкент будет выполнен в рамках договоренностей между Узбекистаном и Соединенными Штатами. Все процедуры осуществляются с соблюдением международных стандартов и гуманитарных принципов, с особым вниманием к защите прав и интересов узбекистанцев.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, на борту будет находиться более 100 человек.

Подготовка чартерного рейса проводится в тесной координации консульских и миграционных служб двух стран. При организации перелета строго учитываются законодательные требования как РУз, так и США.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327848/
просмотров: 816
Версия для печати
Материалы по теме
Студентам из КР, обучающимся в США, напомнили о правилах визового статуса
Встреча на Эльбе. Впервые с 2022 года в США прошли мероприятия с участием РФ
Власти США потребовали от Google продать браузер Chrome — СМИ
Испорченный рис из США предназначался для горячих обедов в школах
США закрывают три из восьми своих военных баз в Сирии
Трамп предложит нелегальным мигрантам деньги и билеты для «самодепортации»
Дональд Трамп хочет за год депортировать 1 миллион нелегальных мигрантов
Консульство КР в США проигнорировало открытие Федерации кыргыз-курош — депутат
Президент США высмеял мировых лидеров за попытки заключить тарифные соглашения
США возобновляют гуманитарную помощь шести странам — Reuters
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Майские праздники. Где можно отдохнуть за&nbsp;пределами Бишкека и&nbsp;сколько это стоит Майские праздники. Где можно отдохнуть за пределами Бишкека и сколько это стоит
Кыргызстанцев ждут короткая рабочая неделя и&nbsp;длинные выходные Кыргызстанцев ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные
Бизнес
АНО &laquo;Евразия&raquo; построит в&nbsp;Бишкеке большой парк в&nbsp;честь 10-летия ЕАЭС АНО «Евразия» построит в Бишкеке большой парк в честь 10-летия ЕАЭС
MEGA объявляет о&nbsp;проведении торгов (открытого аукциона) на&nbsp;реализацию имущества MEGA объявляет о проведении торгов (открытого аукциона) на реализацию имущества
O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями
Посол Саудовской Аравии в&nbsp;КР посетил клинику доктора Назаралиева Посол Саудовской Аравии в КР посетил клинику доктора Назаралиева
30 апреля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 апреля, вторник
23:40
В 2027 году юбилейный iPhone получит масштабный редизайн и высокую цену
22:45
Узбекистан спецрейсом привезет своих граждан, находящихся в США незаконно
22:26
Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда
22:00
Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
21:47
В Бишкеке открылась лаборатория по охране культурного наследия