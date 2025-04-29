Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда

Государственное собрание (парламент) Венгрии одобрило выход страны из Международного уголовного суда сегодня на заседании. Об этом пишет Meduza со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

«Этим решением мы отказываемся быть частью политизированного института, который потерял свою беспристрастность и авторитет», — сказал он.

После принятия закона Венгрия должна уведомить ООН о выходе из состава Международного уголовного суда. Решение вступит в силу через год.

Венгрия в 1999-м подписала Римский статут, международный договор о создании МУС, и ратифицировала его спустя два года. О планах выйти из состава суда власти Венгрии объявили в начале апреля, в день, когда в страну приехал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Несмотря на международный ордер на арест, его не задержали, после чего МУС потребовал объяснений.

Венгрия стала не первым государством, которое в последние годы проигнорировало ордера на арест, выданные МУС. Монголия в 2024 году проигнорировала международный ордер на арест президента РФ Владимира Путина, которого подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.