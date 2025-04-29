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Общество

В Бишкеке открылась лаборатория по охране культурного наследия

В Бишкеке состоялась торжественная церемония открытия кыргызско-китайской совместной лаборатории по охране культурного наследия. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, инициатива реализована на основании меморандума о взаимопонимании, подписанного в августе 2024 года между Академией Дуньхуан и Республиканской инспекцией по охране историко-культурного наследия Кыргызстана.

В рамках церемонии открытия стороны подписали специальное соглашение о техническом оснащении лаборатории. Китайская сторона передала в дар специализированное оборудование на 25 миллионов сомов. Оно предназначено для выведения на новый уровень работ по исследованию, реставрации и охране историко-культурного наследия КР.

Совместная лаборатория призвана углубить исторические связи между Кыргызстаном и Китаем, а также укрепить научное и практическое сотрудничество в сфере сохранения культурного наследия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327844/
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