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Общество

Службе экологического и технадзора Кыргызстана вручили девять служебных авто

Службе экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора официально вручили девять новых служебных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для служебного пользования министр Медер Машиев вручил девять машин, среди которых:

  • пять автомобилей JAC T6, собранных в Кыргызстане;
  • четыре электромобиля BYD SONG PLUS.

Отмечается, что машины направлены на укрепление материально-технической базы службы и улучшение оперативности выполнения служебных обязанностей.

Как сообщает министерство, новые автомобили значительно повысят качество экологического и технического надзора по всей стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327839/
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