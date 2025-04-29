Службе экологического и технадзора Кыргызстана вручили девять служебных авто

Службе экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора официально вручили девять новых служебных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

пять автомобилей JAC T6, собранных в Кыргызстане;

четыре электромобиля BYD SONG PLUS.

Для служебного пользования министр Медер Машиев вручил девять машин, среди которых:

Отмечается, что машины направлены на укрепление материально-технической базы службы и улучшение оперативности выполнения служебных обязанностей.

Как сообщает министерство, новые автомобили значительно повысят качество экологического и технического надзора по всей стране.