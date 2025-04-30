В Бишкеке 30 апреля небольшая облачность. Температура воздуха днем ожидается +26 градусов.

Отключения света, воды и газа

9.30-16.30 — 12-й микрорайон, 42-46, 48-53, детский сад № 173;

9.30-16.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Тон, Куйручук, Конорчок);

12.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Бердибаева, Абдрахманова, Набережная, Чортекова, Кызыл-Адыр, Ойсул-Ата, Чолпон);

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Шабдан, Термечикова, Садыбакасова, Ахунбаева), отрезки улиц Товарной, Шуштубе, Второй, переулок Гатчинский, проспект Чуй, 130, отрезки улиц Алтын-Бешик, Козу-Баглан, Долон, Жаз, Азаттык, Республиканской, Мыскал, Мидина, Жийделуу, Насыйкат, Акжолтой, Кубаныч, Ак-Уул, Суюнбаева, Осмонкула, Мечникова, Челюскина, Керимова, улица Суворова, 1-10, переулки Двинский, Фонтанный, Курский, Каганский, отрезки улиц Сары-Челекской, Ракетной, Дубосековской, Набережной, Бельской, Нурекской, Ичке-Суу, Ак-Терекской, Кара-Жыгач, переулки Боомский, Барскаунский, Беш-Кунгейский, Аксайский, детский сад, школа № 32;

9.00-12.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Бозболток, Садырбаева, Подольская, Адыгине);

9.00-13.00 — отрезки улиц Киевской, Раззакова;

13.00-17.00 — отрезки улиц Чуй, Орозбекова;

9.00-16.00 — отрезки улиц Можайской, Фере, Тулебердиева, Боталиева, Ганди, переулок Пензенский;

10.00-17.00 — село Мраморное (улица Тендик).

9.00-00.00 — не будет холодной воды в районах, ограниченных:

рекой Ала-Арчой, линией железной дороги, проспектом Жибек Жолу, бульваром Молодой Гвардии;

бульваром Молодой Гвардии, линией железной дороги, улицей Фрунзе, проспектом Манаса;

проспектом Дэн Сяопина — рекой Ала-Арчой — улицами Боконбаева — Кулиева — Московской — Фучика — Казакова. Подробнее

Памятные даты

Утверждена первая Конституция Киргизской АССР

30 апреля 1929 года Второй Всекиргизский съезд советов, рассмотрев окончательную редакцию проекта Конституции, утвердил ее.

Документ принят на основе Конституции РСФСР. Она стала первой в истории конституционного развития Кыргызстана.

Международный день джаза

Джаз возник в конце XIX — начале XX веков в США как синтез африканской и европейской культур и по сей день остается уникальной формой музыкального искусства, объединяющего расы и национальности и стирающего границы между людьми и государствами.

Празднуя Международный день джаза, ЮНЕСКО воздает должное уникальному музыкальному стилю, которым является джаз; повышает информированность международного сообщества, подчеркивая необходимость межкультурного диалога и взаимопонимания; укрепляет международное сотрудничество и связи в области джазовой музыки.

Куда сходить

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