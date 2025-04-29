Природный парк «Ала-Арча» заработает по-новому с 1 мая. Что изменилось?

Природный парк «Ала-Арча» с 1 мая начнет работать по новым правилам. Заезжать на личном авто запретили, исключение - электромобили. Перед КПП построена парковка на 700 мест, рядом строят еще места для авто. Планируется, что всего вмещать парковочные места будут 2 тысячи 500 машин.

Также построен просторный КПП с турникетами и платежными терминалами. Вход будет стоить 200 сомов для взрослого человека, 150 сомов для детей от 7 до 14 лет, а для посетителей младше 7 лет – вход бесплатный. За КПП отдыхающих будут ожидать порядка 80 электромобилей, которые бесплатно довезут их до любой точки природного парка.

Чтобы заехать на территорию «Ала-Арчи» на своем электромобиле, нужно будет оплатить 800 сомов.

Кроме того, на территории парка с 1 мая запрещено жарить шашлыки и вообще разводить костры. Там построили новые государственные точки общепита, юрточный городок и места для отдыха, у которых соорудили места для казанов и мангалов, работающих на газу.