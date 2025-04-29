30 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-16.30 — 12-й микрорайон, 42-46, 48-53, детский сад № 173;
- 9.30-16.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Тон, Куйручук, Конорчок);
- 12.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Бердибаева, Абдрахманова, Набережная, Чортекова, Кызыл-Адыр, Ойсул-Ата, Чолпон);
- 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Шабдан, Термечикова, Садыбакасова, Ахунбаева), отрезки улиц Товарной, Шуштубе, Второй, переулок Гатчинский, проспект Чуй, 130, отрезки улиц Алтын-Бешик, Козу-Баглан, Долон, Жаз, Азаттык, Республиканской, Мыскал, Мидина, Жийделуу, Насыйкат, Акжолтой, Кубаныч, Ак-Уул, Суюнбаева, Осмонкула, Мечникова, Челюскина, Керимова, улица Суворова, 1-10, переулки Двинский, Фонтанный, Курский, Каганский, отрезки улиц Сары-Челекской, Ракетной, Дубосековской, Набережной, Бельской, Нурекской, Ичке-Суу, Ак-Терекской, Кара-Жыгач, переулки Боомский, Барскаунский, Беш-Кунгейский, Аксайский, детский сад, школа № 32;
- 9.00-12.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Бозболток, Садырбаева, Подольская, Адыгине);
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Киевской, Раззакова;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Чуй, Орозбекова;
- 9.00-16.00 — отрезки улиц Можайской, Фере, Тулебердиева, Боталиева, Ганди, переулок Пензенский;
- 10.00-17.00 — село Мраморное (улица Тендик).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-13.00 — село Достук (дачные дома);
- 12.00-15.00 — села Ак-Орук (часть), Гроздь (полевая станция);
- 15.00-17.00 — село Кайырма (улица Павильон, насосная станция);
- 9.00-12.00 — село Молдовановка (улица Молодежная);
- 15.00-17.00 — села Аламедин (улица Полевая), Байтик (улицы Пионерская, Эшмамбет уулу);
- 9.00-17.00 — село Кок-Жар (улицы Матыева, Нурмамбета, Уметалиева, Арпачиева, Полевая, Сыргака, Табылды);
Жайылский РЭС
- 9.00-12.00 — село Алексеевка (улицы Панфилова, Фрунзенская, Пограничная);
- 9.00-13.00 — Кара-Балта (улица Бакыт), село Новониколаевка (улицы Энгельса, Западная, СПТУ-35);
- 9.00-17.00 — село Суусамыр;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Тегирменти (улица Алыке), Кашкелен (улицы Токтогула, Сматова);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Люксембург (улицы Киргизская, Шайлобекова), Новопокровка (улицы Фрунзе, Линейная, Южная, Логвиненко, Крупской);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Спартак (улица Ленина), Беловодское (улицы Крупской, Комсомольская), Темен-Суу (улица Маркса), Большевик, Заря, Сретенка (улицы Мусуралиева, Центральная);
- 9.00-12.00 — село Крупское (улицы Набережная, Труда);
- 9.00-14.00 — село Ак-Суу (улицы Проездная, Набережная, Живпром, Керамика, Тоголока Молдо, Логвиненко, Толстого, Чкалова, Ватутина, Парковая, Дмитрова, Энгельса, Косыгина, Ипподромная, Есенина, Добровольская, Токтогула, Пржевальского, Фрунзе, Мира, Горная), урочище Жыл-Булак;
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — село Сокулук (улицы Калинина, Кирова, Жаштык, 8 Марта, Южная, Вишневая, Ленинградская, Луговая, Московская, Железнодорожная, Солнечная, Речная, Полевая, Разная, Победы, переулки Железнодорожный, Кирова, 2-я плотина, ОсОО «Евразийская Птицефабрика», водоканал), город Шопоков (улицы Вокзальная, Полевая, Железнодорожная, переулок Железнодорожный), поселок Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева, Юбилейная, Комарова), села Шалта (улицы Иманалы, Боромбаева, Шабданалы, Осмона, Ленина, Шопокова, Комсомольская, Раимбаева, Алмалу, МТФ, переулок Боромбая, тупик Шопокова), Садовое (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Октябрьская, Заводская, Степная, Южная, Гагарина, Матросова, 50 лет Октября), поселок Северный, село Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, Садовая, Юбилейная, Намазалы ажы, Беговая, Канал, Проектируемая, Полигон, Зеленая, Ново-Садовая, переулки Ново-Садовый, Южный), совхоз «Фрунзе» (улицы Фрунзенская, Бригада-2);
- 10.00-17.00 — совхоз «Фрунзе» (улицы Проектируемая, Восточная, Карасуйская, Западная, Южная, Объездная, Животноводство), село Военно-Антоновка (улицы Степная, Северная, Полярная, Западная, Крупской, Пионерская, Комсомольская, Шевченко, Колхозная, Первомайская, Октябрьская, Школьная, МТФ, Койчиева, Найзабекова, Наскеева, Разная, Южная, тупик Красноармейский);
- 9.00-16.00 — село Торт-Куль (улицы Западная, Советская, Центральная, Новая);
- 9.00-17.00 — села Кун-Туу (улицы Иманалиева, Осмоналы, Молдосан, переулок Западный), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Кенжебека, Табышалиева, Бекбоева, Якупбаева, Жылжымышева), Токбай;
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Ленина, Масалкина, Комсомольская, Верхняя, Северная, Советская, Чапаева, Скупченко, Смаилова, Мичурина, Подгорная, переулки Ворошилова, Аптечный, Фабричный, Колхозный), Тельман (улица Айтымбет);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Талды-Булак (улица Октябрьская), город Токмак (улицы Шамсинская, Панфилова, Тоголока Молдо, Пушкина, Восточная, Победы, Красноармейская, Матросова).
3Нарынская область
- 9.00-17.00 — Нарын (улицы Ленина, Айтматова);
- 9.00-18.00 — село Ак-Тал.
4Таласская область
- 9.00-17.00 — села Кызыл-Адыр, Кок-Ой, Копуро-Базар, Манас, Талас, Покровка, город Талас (улицы Айтматова, Маркса, Мырзалиева, Маяковского, Чапаева, Пушкина, Турдалиева, Калинина, Москвиченко, мэрия, улицы Сарыгулова, Мира, Байтика Баатыра, Сатаева, Панфилова, школы № 2, 3, областная больница, здание обладминистрации, АКБ «Кыргызстан», военкомат).