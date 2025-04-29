Во сколько лет кыргызстанки выходят замуж. Данные по областям

Согласно данным Нацстаткома, за последние пять лет средний возраст девушек, вступающих в брак в Кыргызстане, составил 24 года.

24.kg проанализировало сведения и составило таблицу среднего возраста девушек при вступлении в брак по областям.

В отличие от показателей 20-летней давности, средний возраст девушек при замужестве почти не изменился — в 2005-м он составил 23 года.