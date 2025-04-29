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Общество

Во сколько лет кыргызстанки выходят замуж. Данные по областям

Согласно данным Нацстаткома, за последние пять лет средний возраст девушек, вступающих в брак в Кыргызстане, составил 24 года.

24.kg проанализировало сведения и составило таблицу среднего возраста девушек при вступлении в брак по областям.

Позже всех выходят замуж в Бишкеке — средний возраст составил 26 лет. На юге республики, наоборот, раньше всех выходят замуж девушки Ошской и Баткенской областей — в 22,6 года.

В отличие от показателей 20-летней давности, средний возраст девушек при замужестве почти не изменился — в 2005-м он составил 23 года.

В сравнении с другими странами СНГ КР отнюдь не в лидерах. На первом месте Таджикистан — девушки в среднем решаются на такой ответственный шаг в 22 года, а вот девушки Грузии уже предпочитают замужество в более позднем возрасте — в 29 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327798/
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