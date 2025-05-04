Между Манхэттеном и Бишкеком. История Азизы Намазбековой из Нью-Йорка

Азиза Намазбекова учится и работает в самом популярном городе мира — Нью-Йорке. Девушка каждый день проходит по площади Times Square, посещает спектакли на улице Broadway, знает город как свои пять пальцев и по-настоящему стала той самой героиней сериала «Сплетница».

Девушка рассказала 24.kg, как сочетает работу в центре Манхэттена, учебу онлайн в Бишкеке и сохраняет кыргызские традиции в своей жизни.

— Расскажите немного о себе?

— Меня зовут Азиза, мне 23 года. Я родилась и выросла в солнечном Бишкеке. Училась в школе-гимназии № 33 и в музыкальной школе имени Шубина, окончила оба учреждения с отличием, а потом поступила в АУЦА на факультет «Бизнес администрирование» с хорошей скидкой. Еще со школьных времен я очень активная и инициативная, поэтому подавала всегда во всевозможные программы, писала социальные проекты, много волонтерила, а позже в университете участвовала в клубе предпринимательства Enactus и в клубе волонтеров Flex, где продолжала свою внеучебную деятельность.

Мама с детства говорила мне, как важно знать языки и как английский поможет мне увидеть мир, поэтому она очень много вкладывала в наше с братом образование. Спасибо ей за все ее труды, ее самоотверженность, доверие и поддержку, которую она дарила нам с детства, чтобы вырастить нас достойными личностями. Именно английский язык открыл для меня двери в мир! Благодаря этому я преподавала английский язык онлайн людям в Штатах, которые хотели улучшить свои навыки. Также переводила на мероприятиях и летала в Дубай переводчиком для международного форума Blockchain Life 2023, а еще ездила по обмену в IESEG School of Management в Лилль, Францию. Сейчас живу в Нью-Йорке и покоряю этот город мечты миллионов людей.

Фото из архива собеседницы. Азиза с мамой

— Я работаю в местной компании на должности bookkeeper (бухгалтер). Если простым языком, то я слежу за финансами компании: записываю все доходы и расходы, помогаю держать порядок в документах и готовлю отчеты для руководства. Кстати, изначально я работала у них онлайн на позиции ассистента еще будучи в Кыргызстане, а потом прилетела в Штаты и устроилась к ним же на офлайн-позицию уже не как ассистент, а как полноценный работник — bookkeeping specialist. Компания, в которой я работаю, называется AHT Inc. и базируется в центре Манхэттена, а также в районе Лонг-Айленда. Мы занимаемся поставкой гидрооборудования для объектов и бизнес-центров, как например World Trade Center, Paramount Building, World Financial Center. Параллельно с работой я также учусь и выпускаюсь в этом году из АУЦА, планирую свои дальнейшие академические цели и думаю о выборе магистратуры.

Фото из архива собеседницы. Девушка на работе в офисе

— Мне очень нравится разнообразие Нью-Йорка, ведь город очень яркий, шумный и люди тут тоже очень яркие, свободные и открытые. Этот город никогда не спит и не дает скучать. Нравится, как люди тут себя проявляют, легко делают комплименты на улицах, всегда улыбаются и начинают те самые small talks (короткие диалоги) при любом удобном случае, но в то же время город очень занятой и все всегда в спешке, в работе и рутине, что помогает тебе также фокусироваться на своей жизни, своем личностном и профессиональном развитии. Мне нравится это ощущение свободы и постоянного роста. Ты все время учишься чему-то новому: знакомишься с разными культурами, людьми, расширяешь кругозор. Это определенно вдохновляет и окрыляет. Дается тяжело расстояние с близкими и друзьями. Иногда так хочется обнять семью, побыть рядом, но понимаешь, что вас разделяют километры. Конечно, технологии помогают держать связь, но живого общения с родными ничто не заменит. К тому же из-за часовых поясов возможность поговорить выпадает только в определенные часы с утра и поздно вечером, что тоже не всегда удобно для обеих сторон.

Еще одна сложность — это ощущение одиночества. Я тоже сталкивалась с этим, особенно в первый год жизни за границей, пока не успела построить свое окружение в Нью-Йорке. Конечно, я познакомилась с иностранцами и завела друзей и знакомых среди местных, и часто поддерживаю с ними связь, но вдали от дома все равно иногда не хватает общения с теми, кто по-настоящему понимает, откуда ты, через что ты прошел, чтобы оказаться там, где ты сейчас. В такие моменты особенно осознаешь, как важно быть частью сообщества, которое разделяет твои корни и ценности. Именно благодаря встречам выпускников АУЦА, которые проходят по всему миру, у меня появился свой круг друзей — людей, с которыми мы говорим на одном языке не только буквально, но и образно. Мы поддерживаем связь, периодически видимся, делимся опытом, вдохновляем друг друга и помогаем в сложных ситуациях. Это очень ценно — знать, что где бы ты не находился, есть люди, которые тебя понимают и с которыми можно пройти этот путь адаптации вместе.

— Чем отличается местная жизнь от жизни в Кыргызстане?

— В Кыргызстане все более размеренно, у людей есть время на неспешные встречи, чай с семьей, долгие разговоры. В Нью-Йорке же все на скорости — все куда-то спешат, у всех планы, дедлайны, встречи. Здесь даже обед часто на бегу, в то время как дома это всегда повод собраться вместе. Нью-Йорк учит быть динамичнее, адаптироваться, расти, а Кыргызстан всегда остается местом силы, где можно замедлиться и почувствовать тепло взаимоотношений.

Фото из архива собеседницы

Еще заметно отличается культура общения. В Кыргызстане люди более открытые, теплые, легко завязывают разговоры, всегда помогут, даже если вы не знакомы. В Нью-Йорке люди более закрытые, каждый занят своими делами, но при этом уважительно относятся к твоему личному пространству.

И, конечно, еда! Я даже не столько скучаю по самим блюдам, сколько по вкусному мясу, потому что от всего сердца верю: самое вкусное мясо — в Кыргызстане! Такой вкус, аромат и качество сложно найти где-то еще. Даже если приготовить плов или бешбармак за границей, все равно чувствуется разница — мясо не то. Это такой маленький, но важный кусочек дома, который невозможно заменить. А так, у нас продают и Шоро, и куруты, и плов, и лагман — просто нужно знать, где брать. Об этом вы можете узнать у меня на странице в Instagram @azizanmm.

— У вас есть любимые места в Нью-Йорке?

Нью-Йорк — это настоящий микс культур, настроений и ритмов, и в этом его магия. Мне нравится, что у каждого здесь есть свой «любимый Нью-Йорк». Лично я обожаю гулять по району в Бруклине, который называется Dumbo: там открываются потрясающие виды на Манхэттен, особенно на закате. Еще люблю Bryant Park — просто посидеть, послушать уличных музыкантов, посмотреть на людей, вдохновиться атмосферой. И так как этот парк находится в самом центре города, я люблю заглянуть туда на ланч, замедлиться между суетой и поесть мексиканскую еду, например. Если хочется тишины и природы, бегу в Central Park. Этот парк действительно огромный, за два года жизни тут я так и не обошла его полностью, но я обязательно еще сделаю это. В выходные люблю заходить в локальные кофейни, исследовать музеи и библиотеки. Мне нравится заходить в New York Public Library, а после продуктивной работы подняться на их открытую крышу и посмотреть на город сверху. Иногда еще просто беру с собой ноутбук и работаю из какого-нибудь уютного кафе — это идеальное сочетание продуктивности и смены обстановки. А еще я обожаю брать велосипед и кататься вдоль реки Гудзон — там открываются невероятные виды!

Что касается досуга, я стараюсь балансировать между активностями и «перезагрузкой». Я работаю с 9 до 5, и поэтому большая часть времени у меня уходит на работу. Но я стараюсь ловить себя на перегруженности и расслабляться походами на концерт или выставку, в Нью-Йорке их бесконечное количество! Я обожаю бродвейские шоу, обязательно советую всем попробовать сходить. Иногда просто собираемся с друзьями или я провожу ленивые дни дома с вкусной едой и интересным фильмом на «Нетфликс». В целом в Нью-Йорке очень легко вдохновляться — город постоянно движется, и ты будто впитываешь этот драйв.

— Что вас мотивирует и поддерживает вдали от дома?

— Меня мотивирует желание расти, пробовать новое и строить ту жизнь, о которой я мечтаю. Каждое утро я напоминаю себе, ради чего я сюда приехала, сколько сил вложила, чтобы оказаться здесь, и это придает мне уверенности двигаться дальше. Сам город имеет сильную энергетику, и порой я заряжаюсь, просто прогуливаясь по улочкам Манхэттена и осознавая, что я хожу по тем местам, которые когда-то видела только по телевизору.

А еще меня очень мотивирует моя семья, в частности тетя Мыскал, которая верит всем сердцем, что я при желании и президентом стать смогу. Эта безоговорочная поддержка, вера и любовь моих родных не может не вдохновлять двигаться вперед. А еще меня очень вдохновляют мои маленькие победы: когда получается справиться с чем-то новым, завести полезные знакомства, достичь поставленных целей. Это все складывается в ощущение, что я иду в правильном направлении.

Фото из архива собеседницы. Азиза и ее тетя Мыскал

— Конечно, больше всего скучаю по ощущениям дома: по видам гор с любой точки города, по шуму озера, по запаху свежего хлеба, который готовит бабушка, по неспешным чаепитиям и громкому смеху деток дома. Там все кажется ближе и теплее — люди, природа, даже ритм жизни. А еще порой не хватает вот этой особенной атмосферы, когда можно просто выйти на улицу, встретить знакомых, поговорить по душам, даже если виделись вчера. Ну и конечно, скучаю по родным и друзьям — никакие видеозвонки не заменят настоящих встреч и объятий. Это то, что всегда будет тянуть обратно, где бы я ни была.

Я стараюсь сохранять те традиции, которые напоминают мне о доме и дают ощущение устойчивости. Например, чайные посиделки — даже в Нью-Йорке я люблю устраивать уютные вечера с чаем и чем-нибудь вкусным. Это для меня маленький ритуал, который помогает замедлиться среди городского ритма. Особенно если взять молоко и сделать чай, как у бабушки в селе, — вкуснотища! Ну и конечно, я стараюсь сохранять уважение к старшим и теплое отношение к гостям. Мне важно, чтобы человек, который пришел ко мне в гости, почувствовал себя как дома — это часть нашей культуры, которую я стараюсь не терять.

— Сейчас мне интересно жить за границей, расти, узнавать мир, набираться опыта — это дает мне много возможностей для развития. Но в глубине души у меня всегда есть теплое чувство к Кыргызстану, и я знаю, что хочу быть связана с домом, как бы далеко ни находилась. Наверное, идеальный вариант для меня — это сочетать: жить и работать в разных странах, но регулярно возвращаться в Кыргызстан, чтобы проводить время с близкими, делиться опытом, вдохновляться природой и культурой. А вдруг однажды я решу вернуться надолго? Пока не знаю. Но точно знаю, что Кыргызстан — это моя точка опоры, куда всегда приятно вернуться.

— Что бы вы посоветовали другим, кто пока только мечтает о жизни за рубежом?

— Не буду говорить, чтобы учились и развивались, потому что считаю, что в наше время это обязательно нужно каждому человеку, кто мечтает о жизни за рубежом. Мы живем во времени, где образование, действительно, очень ценится и открывает двери в мир. Это то, во что нужно вкладывать и время, и ресурсы, и силы. Лучше посоветую быть готовыми к переменам — и внешним, и внутренним. Жизнь за границей — это не всегда просто, но это удивительное приключение, которое помогает узнать себя с новой стороны. Будьте открыты новым людям, культурам, взглядам, но при этом не теряйте свою идентичность — помните, откуда вы и какие ценности вам близки. И не бойтесь выходить из зоны комфорта в этом приключении.

Поначалу может быть страшно, одиноко или непривычно, но именно в такие моменты происходит рост. И, конечно, помните, ради чего вы это начали — всегда возвращайтесь к своим целям и мечтам. Это придает сил, когда становится трудно. Я всегда говорю, как важно мечтать, ведь мечтам свойственно сбываться, поэтому, пожалуйста, мечтайте и делайте это по-крупному!