Энергетикам Кыргызстана передали новую технику отечественного производства

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в торжественной церемонии передачи современной техники Министерству энергетики КР.

В своем выступлении Адылбек Касымалиев подчеркнул ключевую роль энергетической отрасли в динамичном развитии страны. Он особо отметил активную работу кабинета министров по реформированию энергетических компаний, оптимизации расходов и модернизации материально-технической базы.

Глава кабмина напомнил, что в 2023 году было закуплено 178 единиц новой спецтехники на 699,8 миллиона сомов, а в 2024-м — 129 автомобилей на 526 миллионов сомов, успешно распределенных по регионам.

«Сегодня я передаю ключи от 19 бригадных машин и 35 служебных автомобилей, приобретенных за более чем 102 миллиона сомов», — сказал он.

Председатель особо выделил, что все 54 единицы техники произведены на отечественном заводе, что, по его словам, является «ярким свидетельством роста отечественного производства и развития инженерно-технического потенциала страны».

«Экономический рост Кыргызстана в последние четыре года составляет в среднем 9 процентов в год. В первом квартале 2025 года этот показатель достиг 13,1 процента, что является самым высоким темпом. В прошлом году в год 100-летия Кара-Киргизской автономной области, было открыто 102 промышленных предприятия, а в этом году планируется открыть 128 предприятий», — отметил председатель кабинета министров.

Адылбек Касымалиев подчеркнул важность реализации крупных энергетических проектов, таких как строительство Камбаратинской ГЭС-1, для обеспечения энергетической безопасности и рационального использования водных ресурсов.

В заключение Адылбек Касымалиев заявил о продолжении дальнейшего укрепления материально-технической базы страны.

После завершения торжественной части церемонии председатель кабинета министров лично вручил ключи от новой техники представителям региональных энергетических предприятий.