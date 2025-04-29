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Общество

Юные танцоры из Бишкека завоевали Гран-при конкурса «Бала Шабыты»

В городе Алматы (Казахстан) состоялся международный конкурс «Бала Шабыты», который стал значимым событием для талантливых детей и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в рамках конкурса прошел этап «Битва титанов Бала Шабыты». В этом конкурсе в номинации Гран-при возрастная категория от 3 до 6 лет был присужден танцевальной группе «Наеля Dance» за эстрадный танец «Африка».

Отметим, что коллектив представляет ДОО № 21 «Бобоктай» Ленинского района города Бишкека. Руководитель группы — учительница музыки Наргизи Жолдубековна Иманкулова.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Конкурс

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327768/
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