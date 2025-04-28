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Общество

В мэрии Бишкека рассказали о ходе ремонта улиц в микрорайонах

Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» проводит капитальный ремонт дорог в микрорайонах столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, работы ведутся в 9-м микрорайоне от улицы Малдыбаева до улицы Саманчина. Бригада завершила кирковку старого асфальта, установку дорожных бордюров.

«В настоящее время ведутся работы по установке тротуарных бордюров и ирригационной системы. Ремонтные работы в 6-м микрорайоне ведутся от улицы Сухэ-Батора до улицы Каралаева. На месте устанавливают дорожные бордюры, готовится основание для дорожного полотна», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327690/
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