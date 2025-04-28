80-летие Победы. В Бишкеке откроется республиканская выставка Союза художников

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 29 апреля откроется традиционная республиканская весенняя выставка Союза художников. Об этом сообщается на странице КНМИИ в Instagram.

Выставка будет посвящена 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство как опытных мастеров, так и молодых художников из всех регионов республики. Среди них есть и работы, посвященные подвигу наших земляков на фронте и в тылу в годы войны, огромному вкладу жителей Киргизской ССР в дело общей Победы.