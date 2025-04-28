23:26
USD 87.45
EUR 99.20
RUB 1.06
Общество

80-летие Победы. В Бишкеке откроется республиканская выставка Союза художников

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 29 апреля откроется традиционная республиканская весенняя выставка Союза художников. Об этом сообщается на странице КНМИИ в Instagram.

Выставка будет посвящена 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство как опытных мастеров, так и молодых художников из всех регионов республики. Среди них есть и работы, посвященные подвигу наших земляков на фронте и в тылу в годы войны, огромному вкладу жителей Киргизской ССР в дело общей Победы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327688/
просмотров: 420
Версия для печати
Материалы по теме
Выставка «Жеңиш адабияты. История, которая нас объединяет» открылась в Бишкеке
Афиша Бишкека на выходные: детские шоу, кинопоказ и гала-концерт артистов балета
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Сын замглавы ЦРУ погиб в&nbsp;Украине в&nbsp;рядах российской армии Сын замглавы ЦРУ погиб в Украине в рядах российской армии
Майские каникулы. Как сходить в&nbsp;горы, чтобы не&nbsp;омрачить отдых Майские каникулы. Как сходить в горы, чтобы не омрачить отдых
Вы&nbsp;нам просто не&nbsp;нравитесь. Послевкусие рейда в&nbsp;московской бане Вы нам просто не нравитесь. Послевкусие рейда в московской бане
Бизнес
Стройкомпания N-Group поздравила сборную&nbsp;КР по&nbsp;хоккею с&nbsp;исторической победой Стройкомпания N-Group поздравила сборную КР по хоккею с исторической победой
&laquo;Элкарт Мобайл&raquo;&nbsp;&mdash; ваш надежный помощник в&nbsp;мире финансов «Элкарт Мобайл» — ваш надежный помощник в мире финансов
Легко купить&nbsp;&mdash; удобно платить: рассрочка на&nbsp;O!Market без переплат и&nbsp;комиссий Легко купить — удобно платить: рассрочка на O!Market без переплат и комиссий
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная компания &laquo;Ала-Тоо Кредит&raquo; за&nbsp;2024 год Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит» за 2024 год
28 апреля, понедельник
23:04
В Бишкеке 45 объектов мешают расширению улицы Курманджан Датки В Бишкеке 45 объектов мешают расширению улицы Курманджа...
22:47
В мэрии Бишкека рассказали о ходе ремонта улиц в микрорайонах
22:23
На территории Тюпского лесного хозяйства высажено более 8 тысяч саженцев
22:00
Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
21:43
80-летие Победы. В Бишкеке откроется республиканская выставка Союза художников