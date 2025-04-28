На майских праздниках аварийная служба «Бишкекводоканала» работает круглосуточно

В период майских праздников для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации мэрия Бишкека сформировала аварийные бригады. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Уточняется, что специалисты будут работать круглосуточно. К ликвидации возможных аварий полностью подготовлен специализированный транспорт МП «Бишкекводоканал».

Мэрия просит сообщать об утечках воды, засорах в системе канализации, открытых люках по круглосуточному номеру 1533. Также можно получить оперативную информацию по вопросам холодного водоснабжения и водоотведения, позвонив по нему.

Единый информационный центр будет работать без перерывов и выходных.