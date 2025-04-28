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Общество

На майских праздниках аварийная служба «Бишкекводоканала» работает круглосуточно

В период майских праздников для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации мэрия Бишкека сформировала аварийные бригады. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Уточняется, что специалисты будут работать круглосуточно. К ликвидации возможных аварий полностью подготовлен специализированный транспорт МП «Бишкекводоканал».

Мэрия просит сообщать об утечках воды, засорах в системе канализации, открытых люках по круглосуточному номеру 1533. Также можно получить оперативную информацию по вопросам холодного водоснабжения и водоотведения, позвонив по нему. 

Единый информационный центр будет работать без перерывов и выходных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327683/
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