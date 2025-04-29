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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 29 апреля облачно. Температура воздуха днем ожидается +34 градуса.

Отключения света, воды и газа

  • 9.30-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Бегматова, 65, 65а, Жузумжар, 13);
  • 9.00-17.30 — микрорайон «Аламедин-1», 4, улицы Кольбаева, Чолпон-Атинская;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Айни, Руставели, проспекта Чингиза Айтматова, улицы Севастопольской, жилмассивы «Тынчтык», «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Алыкулова, Саманчы-Жолу, Каховская, Кырк-Кыз, Саринжи-Бокой), «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Кошон), проспект Чуй, 128;
  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-12 — Чуй-55, Саадаева, Ынтымак-1, Манаса, Орозбекова, Водозабор), «Красный Строитель» (улицы Набережная, Нурекская, Адырская, Бухарская, Криворожская, переулки Калымский, Каунасский, Берликский, улицы Наманганская, Бельская, Набережная, Севанская, Андижанская), ЦСМ № 10, отрезки улиц Фучика, Ленской, жилмассив «Жениш» (улицы Билал, Токтогул);
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Токтогула, Турусбекова;
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Московской, Турусбекова, Чуйской, Абдыкадырова, Кирпичной, Торфяной, Древесной, Челюскина, Торекула Айтматова, Осмонкула;
  • 9.00-16.00 — улица Торекула Айтматова, 90;
  • 10.00-17.00 — село Мраморное (улицы Северная, Мраморная, Юбилейная).

  • 9.00-00.00 — не будет холодной воды в районе, ограниченном улицами Киргизской, Саадаева, Бельской, Сары-Челекской, Бухарской. Подробнее

У кого намечается той

Эркин Тентишев

Родился 29 апреля 1962 года. Президент Федерации спортивной борьбы КР.

Памятные даты

День Бишкека

ЦГА КФФД КР
Фото ЦГА КФФД КР. Один из лучших домов в старом Пишпеке, принадлежавший уездному начальнику Заргиницкову, на улице Бульварной, 1909 год

Весной 1878 года Пишпек как более перспективное, чем Токмак, в хозяйственном и более удобное в географическом отношении поселение переводится в уездное управление. Пишпек становится центром Токмакского (впоследствии Пишпекского) уезда и получает официальный статус города.

Создан национальный парк «Ала-Арча»

Елены Гавриловой
Фото Елены Гавриловой. Ала-Арчинское ущелье

В 1976 году по решению Совета министров Киргизской ССР создан национальный парк «Ала-Арча», расположенный в 40 километрах от Бишкека. Здесь произрастают около 600 видов растений, в том числе 70 видов кустарников и деревьев, 50 видов лекарственных растений. На территории парка обитают сибирская косуля, архар, кабан, козерог, лисица, заяц, волк, горностай, барсук, куница, дикобраз и каменная куропатка. Также здесь водятся снежный барс и гриф, которые занесены в Красную книгу.

Международный день танца

Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жан-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».

Главная идея праздника — объединение всех направлений танца как единой формы искусства, а сам День танца — это повод для ее чествования, а еще ее способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке — языке танца.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327682/
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