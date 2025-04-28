29 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Бегматова, 65, 65а, Жузумжар, 13);

9.00-17.30 — микрорайон «Аламедин-1», 4, улицы Кольбаева, Чолпон-Атинская;

9.00-17.00 — отрезки улиц Айни, Руставели, проспекта Чингиза Айтматова, улицы Севастопольской, жилмассивы «Тынчтык», «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Алыкулова, Саманчы-Жолу, Каховская, Кырк-Кыз, Саринжи-Бокой), «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Кошон), проспект Чуй, 128;

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-12 — Чуй-55, Саадаева, Ынтымак-1, Манаса, Орозбекова, Водозабор), «Красный Строитель» (улицы Набережная, Нурекская, Адырская, Бухарская, Криворожская, переулки Калымский, Каунасский, Берликский, улицы Наманганская, Бельская, Набережная, Севанская, Андижанская), ЦСМ № 10, отрезки улиц Фучика, Ленской, жилмассив «Жениш» (улицы Билал, Токтогул);

13.00-17.00 — отрезки улиц Токтогула, Турусбекова;

9.00-13.00 — отрезки улиц Московской, Турусбекова, Чуйской, Абдыкадырова, Кирпичной, Торфяной, Древесной, Челюскина, Торекула Айтматова, Осмонкула;

9.00-16.00 — улица Торекула Айтматова, 90;

10.00-17.00 — село Мраморное (улицы Северная, Мраморная, Юбилейная).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Байтик (улицы Пионерская, Исмаилова), Карла Маркса (улицы Веселая, Киевская, Ленина), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Данисенко), Кара-Жыгач;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Боксо-Жол, Кайырма, Бекитай, Степное, Суусамыр;

9.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Пушкина, Фрунзенская, переулки Жуковский, Садовый);

Кеминский РЭС

8.00-17.00 — села Бейшеке, Алтымыш, Боролдой, Кичи-Кемин, Жаны-Жол, Жол-Булак;

9.00-17.00 — села Каинды (улицы Токонбай, Кудайбергенова), Кашкелен (улица Токтогула), Кашка;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Уч-Эмчек, Таш-Башат, Норус, Нижний Ичке-Суу, Верхний Ичке-Суу, Люксембург (улицы Советская, Строительная);

11.00-18.00 — Кант (улицы Комарова, Ленина);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Кыз-Моло (улица Грибанова), Ак-Суу (улицы Куйбышева, Мичурина, Базарная), Ак-Суу (улицы Карпова, Маркса, Космическая, Железнодорожная, Крупской, Пионерская, Базарная, Шолохова, Набережная, Баетова, Киевская, Кирова, Ленинская, Ломоносова, Вокзальная, Заводская, Кутузова, Новая, Подгорная, Попова, Куйбышева, Жуковского, Мичурина, Гоголя), Крупское (улицы Юбилейная, Труда, Заводская, Советская, Фрунзе, Набережная, Шевченко), Садовое (улицы Мира, Целинная, Московская, Ленинградская, Панфилова);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Романовка (улицы МТФ, Акимбаева, Московская, Восточная, Фрунзе, Жетиген, Разная), Сокулук (улицы Фрунзе, Восточная, Первомайская, Садовая, Комсомольская, Заречная, Свободы, Индустриальная, Краснодарская, переулки Первомайский, Ынтымак), Первомайское (улицы Калинина, Ленина);

9.30-17.00 — село Жаны-Пахта (улицы Западная, Мичурина, Столбовая, Северная);

9.00-18.00 — село Студенческое (улица Беговая), жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Проектируемая, Ак-Сай, Манаса, Жаштык, Орто-Азия, Достук, Тунук, Арашан, Боз-Булун, Ак-Булун, Ак-Кайын, Алмалуу, Арчалуу-Тор, Кол-Тор, Мин-Булак, Салкын-Тор, скважина), «ТЭЦ-2» (улицы Баатыр, Тынчтык, Ынтымак, Эгизбаев), ДЭУ Достук (улица Достук), села Селекционное (улицы Проектируемая, Достук), Кун-Туу (улицы Сон Кол, Чуй, Достук);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Навои, Сейдазимова), Эркин-Сай (улица Джуматаева);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Карагай-Булак (улицы Гагарина, Арашан), Кенеш (улица Ленина, переулок Пограничный), Ивановка (улицы Фурманова, Спортивная, СКГЭ «Геология»);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Верхне-Луговая, Ленина, Курчатова, Колхозная, Лермонтова, Нижне-Луговая, Джусупова, Мичурина, Лиманова, Островная, Абая, Жантаева, 25), село Кошой, ущелье Туура-Кайын, село Калиновка.

3 Нарынская область Нарынская область

10.30-18.00 — село Ийри-Суу;

9.30-20.00 — село Чолок-Кайын;

9.00-18.00 — село Тоголока Молдо;

9.00-17.00 — села Дон-Алыш, Кара-Мойнок, Чаек;

9.00-18.00 — село Казарман (микрорайон «Нур-Жайык» 16, 18), участок Дупкур.

4 Таласская область