Олимпийский бассейн и академия бокса: Кыргызстан рассчитывает на помощь Катара

Садыр Жапаров принял главу Национального олимпийского комитета Катара Джоана бин Хамад Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что Катар накопил богатый опыт в организации крупных спортивных мероприятий и достиг значительных успехов в развитии спортивной инфраструктуры и строительстве современных объектов.

Садыр Жапаров предложил рассмотреть возможность привлечения катарского опыта и инвестиций для строительства в Кыргызстане современных спортивных объектов, таких как олимпийский плавательный бассейн, академия бокса и новое здание Национального олимпийского комитета.

«Президент Национального олимпийского комитета Катара Джоан бин Хамад Аль Тани выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с КР и отметил готовность рассмотреть поступившие предложения, направленные на укрепление спортивных связей между двумя странами», — отметили в пресс-службе.

В рамках дальнейшего расширения партнерства катарская сторона также предложила реализовать в нашей республике проект по развитию плавания в общеобразовательных школах.