Телеканалу «ЭлТР» купили новые служебные автомобили

Автопарк государственной телерадиовещательной компании «ЭлТР» пополнился новыми автомобилями. Об этом сообщает телеканал.

По его данным, переданы восемь машин Chevrolet Tracker отечественного производства.

Торжественная церемония вручения ключей состоялась с участием руководителя службы информационной политики администрации президента Дайырбека Орунбекова, руководства и сотрудников «ЭлТР».

Как отмечается в официальном сообщении, обновление автопарка позволит телеканалу повысить мобильность работников и качество выполнения служебных задач.

Напомним, 21 апреля депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели распоряжение кабмина, которым телеканалу выделяется 15 миллионов 423 тысячи сомов на закуп авто.