Будьте осторожны! В Бишкеке байкеры открыли новый мотосезон

В Бишкеке 500 байкеров открыли новый мотосезон. Об этом сообщили организаторы заезда.

26 апреля колонна из 500 мотоциклистов проехала путь из села Кок-Жар до площади Ала-Тоо и обратно. Мотопробег сопровождали сотрудники ГУОБДД. Для масштабного заезда в Кыргызстан приехали байкеры из соседних стран и даже Бразилии.

Фото организаторов

В конце заезда сообщество мотоциклистов организовало танцевальную шоу-программу с призами.

Председатель сообщества Максат Бейшенкулов отметил, что данное мероприятие — праздник для мотоциклистов.

«Открытие мотосезона организовывается для того, чтобы дать о себе знать людям, что мы выехали. Водители, будьте осторожны. Байкеры, тоже будьте осторожны — выехали двухколесные. Это праздник для всех мотоциклистов, где мы общаемся. Кто-то с кем-то знакомится, кто-то, может, любовь свою здесь найдет, даже такое бывает», — прокомментировал он.