Сели и оползни. Больше 3,8 тысячи семей в Кыргызстане живут в опасных зонах

В Кыргызстане более 3,8 тысячи семей продолжают проживать на территориях, подверженных воздействию опасных природных процессов. Об этом 24.kg сообщил директор департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС КР Даурбек Сакыев.

По его словам, МЧС выдало предписания о необходимости отселения 3 тысячам 870 семьям, из которых свыше 2 тысяч проживают в зонах, характеризующихся высокой оползнеопасностью.

Даурбек Сакыев отметил, что министерство не обладает полномочиями по применению принудительных мер в отношении граждан.

«В соответствии с установленным порядком информация и предписания направляются в органы местного самоуправления, которые, в свою очередь, передают материалы в судебные инстанции для рассмотрения вопроса об отселении. Этот процесс носит поэтапный характер и требует времени, поскольку отселение всех семей одновременно невозможно», — пояснил он.