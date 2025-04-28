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Общество

Сели и оползни. Больше 3,8 тысячи семей в Кыргызстане живут в опасных зонах

В Кыргызстане более 3,8 тысячи семей продолжают проживать на территориях, подверженных воздействию опасных природных процессов. Об этом 24.kg сообщил директор департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС КР Даурбек Сакыев.

По его словам, МЧС выдало предписания о необходимости отселения 3 тысячам 870 семьям, из которых свыше 2 тысяч проживают в зонах, характеризующихся высокой оползнеопасностью.

Даурбек Сакыев отметил, что министерство не обладает полномочиями по применению принудительных мер в отношении граждан.

«В соответствии с установленным порядком информация и предписания направляются в органы местного самоуправления, которые, в свою очередь, передают материалы в судебные инстанции для рассмотрения вопроса об отселении. Этот процесс носит поэтапный характер и требует времени, поскольку отселение всех семей одновременно невозможно», — пояснил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327637/
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