«Это мой дом»: Андрей Панаев каждый день убирает мусор на озере Иссык-Куль

На берегу Иссык-Куля живет человек, который каждый день выходит на уборку мусора. Не за деньги, не ради славы — просто потому, что не может иначе. Его зовут Андрей Панаев.

Он приехал в Кыргызстан из России и считает озеро своим домом. Мы поговорили с ним о том, зачем он это делает, кто чаще всего мусорит и что, по его мнению, может изменить отношение к природе.

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— Андрей, расскажите немного о себе. Как вы оказались в Кыргызстане?

— Я из России. До того, как приехать сюда, несколько лет путешествовал по миру. Был в Марокко, там как раз и принял решение отправиться в Кыргызстан. Прилетел сюда в марте прошлого года.

Прошел пешком 500 километров — от Оша в сторону Бишкека.

Потом оказался на Иссык-Куле и решил здесь задержаться.

— Чем вы занимались раньше? И что делаете сейчас?

— До путешествий я работал на кухне — обычным поваром. Потом несколько лет был просто путешественником. А теперь, можно сказать, стал человеком, который убирает мусор с берегов Иссык-Куля. Мне это важно. Это стало частью моей жизни.

— Я делаю то, что мне самому интересно. Очищать природу — это не про то, что «есть свободное время». Это про желание. Когда я вижу мусор на красивом берегу, не могу пройти мимо. Трачу на это столько времени, сколько могу позволить себе без вреда, но стараюсь выходить обязательно каждый день. Иногда ко мне присоединяются местные ребята, экоактивисты. Это очень вдохновляет.

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— Что чаще всего находите на берегу?

— Больше всего пластиковых стаканов, пластиковых бутылок, стеклянных бутылок из-под пива и водки. Причем мусор появляется снова каждый день, как ни грустно это говорить.

Иногда убираешь участок — чисто, красиво. А на следующий день снова все в бутылках и пакетах. Андрей Панаев

Фото собеседника

— Как считаете, кто чаще всего мусорит?

— В основном сами отдыхающие. Приезжают, отдыхают и оставляют после себя пакеты, бутылки, пластик... Иногда кажется, что люди просто не задумываются, что за ними кто-то будет это убирать.

— Что бы вы хотели сказать тем, кто мусорит?

— Хотел бы попросить каждого задуматься. Все, что мы бросаем на землю, возвращается к нам. Хотим жить в красивом месте — давайте сами делать его чище. Это несложно — убрать за собой. То, что они оставляют на земле, рано или поздно вернется к ним. В виде грязной воды, в виде мусора в парках, в виде того, что красивых мест становится все меньше. Мы сами творим ту реальность, в которой живем.

— Зачем вам это все?

Потому что я воспринимаю это место как свой дом. А в доме я не мусорю. Андрей Панаев

Я хочу, чтобы озеро было чистым — для всех.

— Планируете оставаться на Иссык-Куле?

— Пока да. Живу в Караколе, уезжать не собираюсь. А там будет видно.

— Что бы вы посоветовали тем, кто хочет помочь, но не знает, с чего начать?

— Все начинается с малого — не оставлять мусор после себя. Поднять чужую бутылку, если увидел ее на пляже. Научить этому своих детей. Просто уважать природу так, как уважаешь свой дом. Все остальное приложится.

Андрей каждый день показывает своим примером: чтобы изменить что-то вокруг, не нужно ждать чьей-то команды или поддержки. Достаточно просто выйти на берег и начать.