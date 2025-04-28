Кыргызстанцы теперь могут оцифровать документы загса в приложении Tunduk

Граждане Кыргызстана теперь могут оцифровать свои документы загс (акты гражданского состояния), используя мобильное приложение Tunduk или государственный электронный портал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ «Кызмат».
Подчеркивается, что оцифровка этих документов необходима для получения большинства государственных онлайн-услуг — от регистрации до получения различных справок без необходимости личного визита в центры обслуживания населения.
Как подать заявку на оцифровку через приложение Tunduk:
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Авторизоваться в приложении.
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Выбрать услугу «Оцифруй документы загс».
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Заполнить обязательные поля формы.
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Указать дополнительную информацию, если документ касается ребенка или супруга.
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Получить уведомление о принятии заявки. Срок рассмотрения заявки составляет от одного до трех дней.
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После одобрения цифровое свидетельство появится в разделе цифровых документов в Tunduk.
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В случае отказа пользователь получит уведомление с объяснением причины.
Отмечается, что оцифрованные данные позволяют гражданам получать государственные услуги дистанционно, сократить количество визитов в государственные учреждения и экономить время.
Гражданам предлагается подать заявку на оцифровку для использования преимуществ цифрового сервиса.