Кыргызстанцы теперь могут оцифровать документы загса в приложении Tunduk

Граждане Кыргызстана теперь могут оцифровать свои документы загс (акты гражданского состояния), используя мобильное приложение Tunduk или государственный электронный портал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ «Кызмат».

Подчеркивается, что оцифровка этих документов необходима для получения большинства государственных онлайн-услуг — от регистрации до получения различных справок без необходимости личного визита в центры обслуживания населения.

Как подать заявку на оцифровку через приложение Tunduk:

Авторизоваться в приложении. Выбрать услугу «Оцифруй документы загс». Заполнить обязательные поля формы. Указать дополнительную информацию, если документ касается ребенка или супруга. Получить уведомление о принятии заявки. Срок рассмотрения заявки составляет от одного до трех дней. После одобрения цифровое свидетельство появится в разделе цифровых документов в Tunduk. В случае отказа пользователь получит уведомление с объяснением причины.

Отмечается, что оцифрованные данные позволяют гражданам получать государственные услуги дистанционно, сократить количество визитов в государственные учреждения и экономить время.

Гражданам предлагается подать заявку на оцифровку для использования преимуществ цифрового сервиса.