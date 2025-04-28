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Общество

Кыргызстанцы теперь могут оцифровать документы загса в приложении Tunduk

Граждане Кыргызстана теперь могут оцифровать свои документы загс (акты гражданского состояния), используя мобильное приложение Tunduk или государственный электронный портал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ «Кызмат».

Подчеркивается, что оцифровка этих документов необходима для получения большинства государственных онлайн-услуг — от регистрации до получения различных справок без необходимости личного визита в центры обслуживания населения.

Как подать заявку на оцифровку через приложение Tunduk:

  1. Авторизоваться в приложении.

  2. Выбрать услугу «Оцифруй документы загс».

  3. Заполнить обязательные поля формы.

  4. Указать дополнительную информацию, если документ касается ребенка или супруга.

  5. Получить уведомление о принятии заявки. Срок рассмотрения заявки составляет от одного до трех дней.

  6. После одобрения цифровое свидетельство появится в разделе цифровых документов в Tunduk.

  7. В случае отказа пользователь получит уведомление с объяснением причины.

Отмечается, что оцифрованные данные позволяют гражданам получать государственные услуги дистанционно, сократить количество визитов в государственные учреждения и экономить время.

Гражданам предлагается подать заявку на оцифровку для использования преимуществ цифрового сервиса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327627/
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