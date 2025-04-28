В Казахстане продолжают запускать женские вагоны на местных маршрутах, сообщает пресс-служба национальной компании «Пассажирские перевозки».

Фото НП «Казахстан темир жолы»

Отмечается, что национальный перевозчик «Казахстан темир жолы» с 1 июня запускает женский вагон по направлению Уральск — Мангистау.

«Обслуживают эти вагоны только женщины-проводницы. В женских вагонах допускается проезд мальчиков до семи лет», — говорится в сообщении.

Женские вагоны в РК появились после случаев домогательств и изнасилований в поездах. В частности, после громкого случая с изнасилованием пассажирки в поезде Тулпар — Тальго в 2018 году.

Всего в стране сейчас действуют 12 вагонов для женщин. Они курсируют по 12 направлениям.