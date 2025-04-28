Фото НТРК. На территории Тюпского лесного хозяйства высажено более 8 тысяч саженцев

На территории Тюпского лесного хозяйства высажено рекордное количество саженцев.

В рамках национальной кампании «Зеленое наследие» («Жашыл мурас») на территории Тюпского лесного хозяйства в Каркырском лесничестве, в Кол-Тор, была проведена посадка более 8 тысяч саженцев на площади 19 гектаров.

Были высажены 2 тысячи 100 саженцев тянь-шаньской ели, 4 тысячи саженцев обычной красной ели, 1 тысяча 400 саженцев березы и 600 саженцев абрикоса.

Работы по озеленению были проведены при участии лесников Тюпского лесного хозяйства Министерства чрезвычайных ситуаций, аппарата уполномоченного представителя президента КР в Иссык-Кульской области, представителей Тюпской районной государственной администрации и гражданских активистов.