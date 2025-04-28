Минтранс показал, как строится дорога в труднодоступный район Зардалы

Министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев 26 апреля ознакомился с ходом строительных работ на дороге Сары-Талаа — Кызыл-Таш — Зардалы.

Министр подчеркнул, что на строительном участке безопасность рабочих должна быть на первом месте, и поручил оперативно решать возникающие препятствия (трудности).

Как сообщает пресс-служба Минтранса, общая протяженность данной дороги составляет 17,5 километра.

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров, посетив село Зардалы, на встрече с населением сообщил, что начнется строительство дороги в село, а также будут проведены работы по обеспечению электроэнергией и строительству малой ГЭС.

Зардалы — село в высокогорном, труднодоступном районе Баткенской области.