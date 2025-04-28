Кыргызстан вошел в список лучших направлений для этнического туризма

Кыргызстан вошел в список лучших направлений для путешествий в 2025 году по версии известного издания The Guardian. В обзоре подчеркнуты уникальные возможности для тех, кто стремится изучать культуру, любоваться природой и открывать для себя жизнь местных сообществ. путешествуя по кыргызским просторам.

Издание отмечает, что Кыргызстан выделяется своими живописными ландшафтами, богатым культурным наследием и традиционным гостеприимством. Важным аспектом здесь является развитие туризма в гармонии с охраной природы и сохранением культурных традиций.

Кроме Кыргызстана, в список вошли Гана, Франция, Шотландия, Италия и Эквадор.

В январе 2025 года правительство Кыргызстана утвердило программу устойчивого развития туризма до 2030 года. Она направлена на сохранение природного и культурного наследия, развитие регионов и поддержку местных инициатив.