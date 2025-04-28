12:13
USD 87.45
EUR 99.28
RUB 1.06
Общество

Кыргызстан вошел в список лучших направлений для этнического туризма

Кыргызстан вошел в список лучших направлений для путешествий в 2025 году по версии известного издания The Guardian. В обзоре подчеркнуты уникальные возможности для тех, кто стремится изучать культуру, любоваться природой и открывать для себя жизнь местных сообществ. путешествуя по кыргызским просторам.

Издание отмечает, что Кыргызстан выделяется своими живописными ландшафтами, богатым культурным наследием и традиционным гостеприимством. Важным аспектом здесь является развитие туризма в гармонии с охраной природы и сохранением культурных традиций.

Кроме Кыргызстана, в список вошли Гана, Франция, Шотландия, Италия и Эквадор.

В январе 2025 года правительство Кыргызстана утвердило программу устойчивого развития туризма до 2030 года. Она направлена на сохранение природного и культурного наследия, развитие регионов и поддержку местных инициатив.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327579/
просмотров: 456
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан выступил партнером выставки туризма «Лето-2025» в Екатеринбурге
Новые маршруты для бердвотчинга открыли в Кыргызстане
Единая виза в ЦА нужна для привлечения туристов из третьих стран — эксперты
Авиарейс дружбы: как Бишкек и Худжанд укрепляли связи
Кыргызстан присоединился к Евразийскому альянсу горных курортов
В департаменте туризма назначили нового руководителя
В Кыргызстане пройдет туристический форум с участием 60 немецких туроператоров
Кыргызстанский проект «Три вершины» презентовали австрийским компаниям
Кыргызстан представил национальный стенд на туристической ярмарке в Берлине
Экспедиционная конная гонка Gallops пройдет в Кыргызстане
Популярные новости
Сын замглавы ЦРУ погиб в&nbsp;Украине в&nbsp;рядах российской армии Сын замглавы ЦРУ погиб в Украине в рядах российской армии
Майские каникулы. Как сходить в&nbsp;горы, чтобы не&nbsp;омрачить отдых Майские каникулы. Как сходить в горы, чтобы не омрачить отдых
Вы&nbsp;нам просто не&nbsp;нравитесь. Послевкусие рейда в&nbsp;московской бане Вы нам просто не нравитесь. Послевкусие рейда в московской бане
Напоминаем: с&nbsp;1&nbsp;июля 2025 года за&nbsp;отсутствие полиса ОСАГО будут штрафовать Напоминаем: с 1 июля 2025 года за отсутствие полиса ОСАГО будут штрафовать
Бизнес
Кто не&nbsp;успел, тот без смартфона! Распродажа в&nbsp;O!Store вот-вот закончится Кто не успел, тот без смартфона! Распродажа в O!Store вот-вот закончится
&laquo;Элдик Банк&raquo; внедрил услугу онлайн-оплаты госпошлины в&nbsp;суд в&nbsp;приложении Eldik «Элдик Банк» внедрил услугу онлайн-оплаты госпошлины в суд в приложении Eldik
Бесплатные гигабайты интернета от&nbsp;MEGA всем абонентам в&nbsp;честь дня рождения Бесплатные гигабайты интернета от MEGA всем абонентам в честь дня рождения
KICB стал партнером международного форума Central Asia Startup Cup (CASC) KICB стал партнером международного форума Central Asia Startup Cup (CASC)
28 апреля, понедельник
12:03
В Бишкеке двое парней избили сотрудника ППС и порвали ему форму В Бишкеке двое парней избили сотрудника ППС и порвали е...
11:59
Перевал Калмак-Ашуу в Нарынской области открыт для проезда
11:57
В Бишкеке в результате ДТП пострадали два человека
11:44
В Кеминском районе задержан подозреваемый по делу о вымогательстве
11:30
Кто не успел, тот без смартфона! Распродажа в O!Store вот-вот закончится