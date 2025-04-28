Муниципальная инспекция мэрии Бишкека провела рейд в жилмассиве «Учкун» по фактам незаконного выброса мусора, сообщил главный инспектор Арслан Фархад.

По его словам, проверка была организована после многочисленных жалоб жителей. В ходе рейда на улице Бекбосуна Сатыбалдиева зафиксированы факты выброса твердых бытовых отходов в неустановленных местах. В отношении нарушителей составлены протоколы по части 1 статьи 115 Кодекса о правонарушениях. Размер штрафа составил 5 тысяч 500 сомов.

На опубликованном видео видно, как жительница микрорайона выбрасывает пакет с мусором в кусты. Ей был выписан штраф, проведена разъяснительная беседа. Как отметил инспектор, мусорные контейнеры находились всего в нескольких метрах от места нарушения.

«Выбросил мусор — заплати штраф. Чистый город начинается с ответственности», — подчеркнул Арслан Фархад.

Муниципальная инспекция напоминает горожанам о необходимости соблюдать чистоту и предупреждает о регулярных рейдах.