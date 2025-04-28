Саудовская Аравия закрыла онлайн-визы для граждан Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщается на сайте Министерства туризма королевства.

Граждане Республики Узбекистан и Республики Таджикистан утратили возможность оформления электронной туристической визы для въезда в эту страну.

На сайте, в разделе, предназначенном для подачи заявок на eVisa, РУз и РТ теперь не указаны в перечне государств, граждане которых могут воспользоваться онлайн-процедурой.

Ранее право на получение электронных виз, предназначенных как для туристических поездок, так и для совершения малого паломничества (умры), по упрощенной схеме было в наличии.

Отмечается, что это временная мера, связанная с сезоном хаджа. В этот период путешественники должны подавать заявки на визы через посольства Саудовской Аравии или авторизованные визовые центры в своих странах.